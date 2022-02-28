28 Şubat, ürünü AKP ile devam etti!

“İnsan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arıyor. Bazan batıl eline gelir, hak zannederek koynunda saklar.” (Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye, s. 210)

“Ahlâksızlık ve ifsat komiteleri” hak ve hakikati arayan insanlığın yolunu kesmek için siyasî ve dolayısıyla ekonomik hayatı da felce uğratan darbeler düzenlerler. Direkt din, iman hakikatlerine karşı çıkmazlar, dini ve dindarları da kullanarak hasis emellerine ulaşmaya çalışırlar.

AKP de 28 Şubat darbe-i münafıkanesinin ürüdür. Ahmet Davutoğlu’nun tesbitiyle, “Perinçek ‘4 yıldır ülkeyi biz yönetiyoruz’ diyor, herkese ayar veren CB bir şey diyemiyor. Perinçek ‘28 Şubat altın dönemini yaşıyor’ diyor, kimse ‘Sen kimsin?’ diyemiyor.”

Evet, AKP hürriyetçi, demokrat değildir. Anayasa’yı değiştirmek istememiş, yolsuzluk, yoksulluk, yasakları, rüşveti kaldırmamıştır! Baştan ayağa felç olmuş Kemalist eğitim sistemini, Tv kanallarını düzeltmeye çalışmamış, dindar gençlik yetiştireceğine onları deizme, ahlâksızlığa itmiştir, dindarı dindara kırdırmış, masumlar dahil enva-ı çeşit işkencelere tabi tutmuş, tutmaya devam ediyor! Niçin başarılı olamadı? Zira,

● Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse, hayırlı işlerde ve terakkîde muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer. (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 174)

Eski zamanda değiliz. Eskiden hâkim bir şahs-ı vahit idi…. Şimdi ise, zaman cemaat zamanıdır. Hâkim, ruh-i cemaatten çıkmış az mütehassıs, sağırca, metin bir şahs-ı manevîdir ki, şûrâlar o ruhu temsil eder. (Eski Said Dönemi Eserleri, Sünûhat, s. 486)

● Şahsa dayalı yönetim, diktatörlüktür, şahsa dayalı müstebit ve ucube cumhurbaşkanlığına, istibdata karşı gelmeli.

● Tv ekranları ahlâksızlık saçmaya, aile yuvalarını, ahlâkı yıkmayı sürdürüyor! Ekonomi felç!

Ve en dehşetlisi: Dinin, dindarlığın iğdiş edilip içlerinin boşaltılmasıdır! Ne diyor bilhassa gençler: Din bu ise, dindarlık bu ise biz yokuz!