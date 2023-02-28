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28 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 54

28 Şubat ürünü AKP ve vasisi enkaz altında

Ali FERŞADOĞLU
28 Şubat 2023, Salı
AKP de, 12 Eylül ürünü ANAP gibi 28 Şubat darbe-i münafıkanesinin ürünüdür.

16 Ocak 1998’de Refah Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılınca Fazilet Partisi altında tekrar açıldı ve 22 Haziran 2001’de yine kapatıldı. Ve AKP’nin önü açılmış oldu. Yaşananlar da ortaya koymuş ki,  liyakatsiz, ehliyetsiz ve baskıcı zihniyete sahip olan AKP; 28 Şubat darbesinin ürünü ve bir vesayet partisidir. Vesayet, kişilik haklarını ve mal varlığını koruma gücünden yoksun olan ve başkası tarafından koruma altına alınıp yönlendirilendir. AKP’nin vasisi kim? Ergenekon’cuların, yani, Kemalistler. AKP’nin siyasi ve ekonomik gücü sıfıra yakın iken; spor, müzik, üniversite, basın, sanayi, ekonomi dahil, sivil ve resmi tüm müesseselere hakim olan Ergenekon döneminde iktidar olması onun sayesinde! Bu, hem müstebit icraatlarıyla, hem ilmi olarak ortaya konmuş bir gerçektir: Washington American Üniversity İslâm Araştırmaları Kürsüsü Başkanı rahmetli Prof. Dr. Şerif Mardin şöyle demişti: “AKP iktidarı Kemalizmin başarısıdır.” Prof. Dr. Kemal Karpat ise, “Erdoğan Kemalizmin ömrünü uzattı” (https://www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/akp-ve-kemalizm-kim-kimin-omrunu-uzatiyor_527527)

AKP’nin başta müstebit yönetim, eğitim, dış politika, ekonomik sistemi, aile, cemaatler, STK politikaları dinin, dindarlığın değil kapitalizmin, Kemalizmin politikalarıdır! 10 Mart 2014’te cezaevinden tahliye edilen Doğu Perinçek, “Bizi Ergenekon’a hapsettiler. Şimdi Ergenekon’dan çıkıyoruz, cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız” demişti. İktidar (AKP) ise ona sahip çıkıp taşeronluğunu yapıyor! “Şiddetle” hiç ilgisi olmayan çoluk, çocuk, bebek, kadın, ihtiyar, hasta insanları “teröristlikle” yaftalayıp hatta, “iftira, yalan, su-i zan, bühtan, gıybet ve itibar cellatlığı”yla hapse tıkaması da bunun göstergelerinden. Ki, “Fetö” tabiri; Perinçek’in uydurması; kendi ifadesiyle: “‘Fetö’ ismini biz verdik ve devlete kabul ettirdik!” Binlerce Hakim ve Savcıyı, Polisi, Askeri ve Kamu personelini biz tasfiye ettik.” (Özgür Medya/26 May 2020/https://www.facebook.com)

AKP, müstebit yönetimi, ekonomisi ve vasisi, deprem enkazları altında; artık çıkamaz!

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  • Arif

    28.2.2023 00:24:58

    28 şubat gömlek değiştirip halka da şirin gosterilerek daha vahşice devam ettiriliyor. Halki kandırıyorlar. Allah kandirilamaz. Umumi bir zulüm var. Zulmü ekseriyet oylarıyla destekledi...Bu şuursuz destek devam ederse vay haline bu milletin.

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