41 bin canı kim öldürdü?

AFAD, K.Maraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişinin vefat ettiğini bildirdi. (AA, 20 Şubat 2023.) Katil veya katiller kim? Deprem öldürdü; katillikle ne ilgisi var?

Dedektif değiliz; ancak, dindarlar iktidarında elbette taşkın hisler, nakıs akıl ve cüz’i ilmimizle ahkam kesemeyiz. Hükmü Kur’an ve Sünnet-i Seniyye verir. Elbette dindarlar fıkhın hükmünü kabul edip, “Şeriatın kestiği parmak acımaz!” diyeceklerdir!

İslam fıkhında ölene maktul denir (Ölen ehl-i iman şehid-i manevidir). Peki, öldürene ne denir? “Ne demek öldürene ne denir?” deprem öldürdü! Hayır, fıkıh deprem ve sair afatlardaki ölümlere sebebiyet verenlere de katil diye ceza kesiyor!

“İslâm hukukunda bir kimsenin hukuken can dokunulmazlığı bulunan bir şahsın ölümüne yol açacak bir davranışta bulunması, teknik tabiriyle adam öldürme cürmünü, fiilini işleyene kātil, öldürülene de maktûl denilir.”

Hukukta katlin beş çeşidi vardır: “Amden katil (bilerek isteyerek), şibih amit (kasıt benzeriyle), hataen katil, hata mecrasına cari katil (hataya benzer bir fiil), teşebbüsen katil. “Bir kimsenin ölümüne sebeb olmaya” şibh-i amd denilen ve “bilerek öldürmeye benzer tarafı olan” öldürme fiilidir.

“Dolaylı Öldürme: Bir kimsenin ölümüne doğrudan değil, dolaylı olarak sebep olmaktır. Bu sebebiyet verme şekilleri üç şekilde değerlendirilmiştir: a. Hissî olan: Bir kişiyi, kendini öldürmeye zorlamak. b. Şer’î olan: Mahkemede yalan yere şahitlik yaparak kişinin idamına sebep olmak. c. Örfî olan: Bir kimsenin yoluna mayın döşemek, yemeğine zehir katmak.

“Hata Sonucu Öldürme: Bir kimsenin gayriihtiyarî birinin üstüne düşüp ölümüne sebep olmak veya -söz gelimi- mermiyi bir ava atarken yanlışlıkla bir adamı öldürmek gibi. Gerek -yukarıda zikredilen- şibh-i amd olsun, gerek hata sonucu olsun, bu tür bir öldürme olayında kısas gerekmez. Yalnız katile kefaret, akilesine (yakın akrabalarına) ise diyet gerekir.

Deprem Yönetmeliğine aykırı binaya rüşvet yiyerek izin vermek, yapmak, kontrol etmemek, imar affı ilan etmek ölüme sebebiyet vererek cinayet işlemektir. Bunları, “fiilen, iltizamen, iltihaken” desteklemek, alkışlamak da dolaylı olarak katle sebebiyet vermek değil midir? Katil belli, cezası da!.. Ey dindarlar; buyurunuz tevbe, kısas ve diyete!..

