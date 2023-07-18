“Âcil sıcak” planlarımız hazır mı?

Sağlık teşkilatları ve Bakanlık, “Hava sıcaklığı 40 dereceyi geçecek. Erken uyarı sistemlerinin oluşturulması, koruyucu önlemlerin alınması ve uyum stratejilerinin geliştirilmesinde ‘Acil sıcak sağlık eylem planına’ ihtiyaç var! Sıcak çarpması’na dikkat; dışarı çıkmayın!” ikazında bulundu.

Sağlık; sağlıklı bir hayat, ibadet ve hizmet için önemli. Ancak, tedbirde ifrata da tefrite de yersiz korkuya da düşmemeli. Zira, “Cenâb-ı Hak havf damarını hıfz-ı hayat için vermiş, hayatı tahrip için değil. Ve hayatı ağır ve müşkül ve elîm ve azap yapmak için vermemiştir. Havf iki, üç, dört ihtimalden bir olsa, hattâ beş altı ihtimalden bir olsa, ihtiyatkârâne bir havf meşru olabilir. Fakat yirmi, otuz, kırk ihtimalden bir ihtimalle havf etmek evhamdır, hayatı azâba çevirir.”1

Aşırı güneş hararetine karşı “Âcil sıcak sağlık eylem planı” ve “Dışarı çıkmama” tedbirleri alınırken, “Âcil Cehennem çarpmaması eylem planları” hazırlamalıyız! Ve ahirzamanın dehşet fitne-fücurunda, bilhassa sahilde oturanlar dışarı çıkmamalı! Astronomi ilminin tesbitidir:

Güneşin merkezinde 20 milyon santigrat radyasyon fışkırtan yüzeyinde-en soğuk kısmı olsa da-5 bin 500 derecelik sıcaklık var ve tüm maddeleri tutuşturabilir. Ve işte bu güneş hararetini Cehennem’den alıyor! “Bazı rivayatın işârâtıyla, ahiretteki Cehennem bu dünyamızla münasebettardır. Yazın şiddet-i hararetine ‘Min feyhı cehennem’ (Cehennemin hararetindendir.”2

Hadiste de ifade edildiği gibi, yaz sıcağını Güneş’ten, Güneş de hararetini cehennemden alıyor. “Kadîr-i Zülcelâl ve emr-i ‘Kün feyekün’e mâlik bir Hakîm-i Zülkemal (Ol der; o da oluverir.’3 gözümüzün önünde, kemâl-i hikmet ve intizamla kameri arza bağlamış; azamet-i kudret ve intizamla arzı güneşe raptetmiş… Cehennem-i Kübrâyı elektrik lâmbalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip âhirete bakan semânın yıldızlarını onunla iş’âl etsin (aydınlatsın), hararet ve kuvvet versin. Yani, âlem-i nur olan Cennetten yıldızlara nur verip, Cehennemden nar ve hararet göndersin; aynı halde, o Cehennemin bir kısmını ehl-i azâba mesken ve mahpes yapsın.”4

“...Güya o pek büyük ve pekçok kitle-i nariyelerin ve gayet çok kanadil-i nuriyelerin buhar kazanı ise, harareti tükenmez bir cehennemdir ki, onlara nursuz hararet veriyor. Ve o elektrik lambalarının makinesi ve merkezî fabrikası, daimî bir cennettir ki, onlara nur ve ışık veriyor. İsm-i Hakem ve Hakîm’in cilve-i a’zamıyla, intizamla yanmakları devam ediyor.”5

Öyle ise, “Âcil Cehennem çarpmaması eylem planları” hazırlamalı.

Dipnotlar:

1-Mektubat, Enst./inter., s. 404.;

2-Keşfü’l-Hafâ, 29; Buharî, 1: 142, 162.;

3-Mektûbât, s. 20.;

4-Yasin Suresi, 82.;

5-Mektûbât, Enst./inter., s. 15.;

6-Lem’alar, s. 309.