Aciz kullara mı, yoksa Allah’a mı yaklaşmalı?

3 Ocak Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu gündür. Peki, kul Allah’a en yakın ne zaman olur?

Allah’ın isimlerinden birisi Karîb, yani, “herşeye yakın” olmasıdır. Allah “ilim ve kudretiyle” bütün varlıklara ve insanlara aynı derecede yakındır. Yakınlık itibârî, izâfî, görecelidir.

“Yakınlık”ta “kurbiyet ve akrebiyet” olmak üzere iki yön vardır: “Kurbiyet, kulun Allah’a yakınlığı; akrebiyet ise, Allah’ın kula yakınlığını ifade eder. “Güneş bize yakındır; çünkü ziyası, harareti ve misali aynamızda ve elimizdedir. Fakat biz ondan uzağız…” (Mektûbât, Enstitü/internet, s. 55.) Güneş Dünya’dan yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıktadır. 1000 kilometre hız yapan bir feza/uzay vasıtası 150.000 saatte, yani, 6250 günde varabilirdi. Bunun yanında güneşin merkezinde 20 milyon santigrat; radyasyon fışkırtan yüzeyinde-en soğuk kısmı olsa da-5 bin 500 derecelik sıcaklık var ve tüm maddeleri tutuşturabilir.

Allah bize ne kadar yakındır? Bir âyette meâlen, “Biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kāf Suresi, 50/16), bir diğerinde, “Ben yakınım, dua edenin duasına, çağrısına icâbet ederim, cevap veririm.” (Bakara Suresi, 2/186) diye ferman edilir. “Eğer güneşin şuuru olsaydı, bizimle aynamız vasıtasıyla muhabere ederdi. Fakat biz ondan dört bin sene uzağız. Bilâ teşbih velâ temsil, Şems-i Ezelî (herşeyi nurlandıran Allah), herşeye herşeyden daha yakındır. Çünkü Vâcibü’l-Vücuddur, mekândan münezzehtir. Hiçbir şey Ona perde olamaz. Fakat herşey nihayet derecede Ondan uzaktır.” (Mektûbât, Enstitü/internet, s. 296.)

Biz Allah’a nasıl yaklaşacağız? Kur’an’da mealen, “İnsan en çok ibadet halinde iken Hakk’a yakın olur.” (Alak Suresi, 96/19), “Secde et ve yaklaş.” (Alak Suresi, 96/19) diye emredilir. Bir hadiste: “Kendisine bir karış yaklaşanlara O bir kulaç yaklaşır.” (Buhârî, Tevhîd, 5; Müslim, Zikir, 302) Bir diğerinde, “Kul, farz olan ibadetlerle Allah’a yaklaştığı kadar hiçbir şeyle O’na yaklaşamaz.”; kutsî bir hadiste ise, “Kul farzları ifa ederek bana yaklaşır. Nâfilelerle de ben onu sevinceye kadar bana yaklaşır. Ben onu sevince onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olurum, o zaman benimle görür, benimle işitir, benimle tutar.” buyurulmuştur (Buhârî, Reķaik, 38).

Meşhur hadiste, “Namaz mü’minin mi’râcıdır (Allah’a yükselmesi, yaklaşmasıdır).” (el-Munavî, Feyzu’l-Kadir, 1/497; vd.), diğerinde, “Kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde halidir.” (Müslim, Salat, 215) Namazın bir adı da secdedir. Demek mü’minin en yakın olduğu zaman namaz, namazda en yakın vakit de “secde” anıdır.

