Adaleti felç etmek başarı mıdır ki!

“Edep” güzel ahlâk ve nezahettir. İslam’ın ve Peygamberimizin (am) en önemli gönderilme sebebi, edep ve güzel ahlâkı ihya etmektir. Haddini bilmek, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını bilmek de edep ve ahlâktandır.

Seçim sonrası iktidar cenahı “Yine başardık, yine kazandık!” diye kutlamalar yaptı! İyi de yolsuzluk, işsizlik ve üretimin düşmesi başarı mıdır? Demokrasi endeksinin 98’ci sıraya gerilemek başarı mıdır? İnsan hak ve hürriyetlerinde geri sıralara savrulmak başarı mıdır? “Meşrutiyet/demokrasi, meşveret, parlamenter sistemi” işletmemek başarı mıdır? Adalet felç, eğitimi mefluç etmek başarı mıdır? Üniversiteleri, medyayı korkutup susturmak başarı mıdır? Masumları hapse atmak başarı mıdır? Milletin yarısını ve dahi muhalefeti, kendine oy vermeyenleri “hainlikle, teröristlikle” suçlamak ve toplumu kutuplaştırmak başarı mıdır? İlim adamlarını, gençleri yurtdışına kaçmaya mecbur edip “beyin göçüne” sebep olmak başarı mıdır? Ülkenin gelir getiren müesseselerini satmak başarı mıdır? 2002’de bir gram altını 18 liradan teslim alıp 1.265 liraya, doları 1,5 liradan alıp 22 liranın üzerine çıkarmak başarı mıdır? Enflasyonu üçlü rakamlara çıkararmak başarı mıdır? Bir araba üretip dar gelirli, emekli, memur, orta halli, çiftçinin alamayacağı 1.5 milyon liraya satmak başarı mıdır? Açlık sınırını 12.500, yoksulluk sınırını 30 bin liraya çıkarmak, 6 milyon haneyi kendi el emeğiyle değil, milletin vergileriyle beslemek başarı mıdır? “Dindar gençlik yetiştireceğim!” diye yola çıkıp “bunalıma düşmüş kindar bir gençlik” yetiştirmek başarı mıdır? “Namazsız ve itikatsız, yalnız dünyevî hapsi düşünen ve haram-helâl bilmeyen ve kısmen serseriliğe alışanlar güruhu” ortaya çıkarmak başarı mıdır? Haramlardan, rüşvetlerden, yolsuzluklardan milyarlarca liraya sahip olmak başarı değil, kazanmak değildir; helalinden 10 lira kazanmak başarıdır! Hülasa adaleti felç, eğitimi meflûç, toplumu kutuplaştırmak, ekonomiyi çökertmek başarı mıdır ki, “Kazandık!” diye tepilinip eğleniliyor! Allah edep versin, illa edep, illa edep!

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