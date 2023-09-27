Adalette de örnek olmalı değil miyiz?

Müslüman; doğru, dürüst, emin/güvenilir olur.

Ancak, bunlar “şahit tutma, evlilik akti, iş, alacak-vereceklerde senet yapmaya, hakem ve mahkemeye müracaata, tahkike, vs.” mâni değil; bilâkis emirdirler. Ayrıca, mümin, “hürriyetçi ve şeffaf” olmalı. Peygamberimiz (asm), “Ya ma’rufu emreder, münkeri yasaklamaya çalışırsınız veya Allah size, bir azap gönderecektir. Sonra siz O’na duâ edeceksiniz, duânız kabul olunmayacak.”1 demiş.

Hz. Ebubekir (ra) halife seçildiğinde, “Kur’an’a ve Rasulullah’a uyarsam bana itaat ederseniz, uymazsam!..” sözünü bitirmeden “Seni kılınçlarımızla doğrulturuz!” cevabını almış. Hz. Ömer (ra) hutbedeyken bile birkaç karışlık kumaş için sorgulanmıştır! İslam tarihi binlerce şaheser örneklerle dolu. Keza, “İyiyi yasaklar, kötüyü emredersem beni ikaz ediniz” demiştir.

Bediüzzaman da Asr-ı Saadet “mihenge vurma ve şeffaflık modelini” günümüze taşıyarak, “Belki ben de müfsidim veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyle ise, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte size söylediğim sözler, hayâlin elinde kalsın; mihenge vurunuz. Eğer altın çıktı ise kalbte saklayınız. bakır çıktı ise çok gıybeti üstüne ve bedduâyı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz.”2 der.

Öyle ise Müslümanlar “şeffaflık, sorgulama, mihenge vurmada” da fiil ve “lisan-ı hal” ile de nümune-i imtisal olmalı. Bunun hiçbir zorluğu yok. Gelişen teknoloji ile bu mümkün.

Müslümanlara da Nur talebeleri örnek olmalıdır: “Risale-i Nur’un en mahrem parçaları (5. Şua vs.), en nâmahremlerin ellerine geçmek ve en mütekebbirlerin başlarına vurmak ve en baştakilerin yanlışlarını göstermek için ‘sırran tenevveret’ perdesinden çıktı.3 Sikke-i Tasdik-i Gaybi, “Ya yeni veya eski harfle daktilo ile birkaç nüsha yazılsın ki, yirmi beş otuz senedir esrarımı arayanlar ve tarassut edenler de anlasınlar ki, gizli hiçbir sırrımız yok. Ve en gizli bir sırrımız işte bu risaledir, bilsinler.”4

Dipnotlar:

1-Tirmizi-Riyazüssalihin-173.; 2-Münâzârât, yeni tanzim, 2007, s. 119.; 3-Şualar, s. 287.; 4-Lem’alar., s. 172.