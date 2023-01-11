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11 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Âhirete gidip gelmek istemez misiniz?

Ali FERŞADOĞLU
11 Ocak 2023, Çarşamba
Öldükten sonra dirilişe, Ahirete, sonsuza dek yaşamaya inanmayan veyahut tereddütte olanlar, “Ahirete gidip gelen mi var?” diye sorar. Evet gidip gelen var!

“İşte, zât-ı Ahmediye (asm) yetmiş bin perde arkasında o Sultan-ı Ezel ve Ebedin marziyâtını doğrudan doğruya Mi’rac semeresi olarak hakkalyakîn işitip, getirip beşere hediye etmiştir… Öyle bir Zât-ı Zülcelâlin şuûnâtını ve acâib-i san’atını ve âlem-i bekàda hazâin-i rahmetini görmüş, gelmiş, beşere söylemiş.” (Sözler, s. 534.) 

Siz de gidip görmek istemez misiniz? Dünyadakiler gölgesi, fotoğrafı olan Ahiretin bağ, bahçelerinde, binbir güzelliklerle donanmış cadde ve sokaklarında gezmek isterseniz, mukaddes haritası Kur’an’a bakınız: Çünkü o, “Avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası”dır. (Age, s. 330.) 

Sonsuz isim ve sıfatlar sahibi yüce Yaratıcı’nın varlığı ve birliğine; Hz. Muhammed (asm) onun en kutlu ve son elçisisi; Kur’an’ın Kelamullah; diriliş ve sonsuz hayat ahiretin vücudunu aklen, mantıken, ilmen ve vicdanen ispat eden Kur’an’a bak! Zira o baştan sona ayet ayet, kelime kelime, hatta harf harf mu’cizedir ve ilmi, teknolojik, sosyal, fenni buluş ve keşiflerle doludur. 15 asır sonra bile, tüm bilim ve teknolojik birikime rağmen, bütün dünya ilim adamları toplansa onda şifrelenen hakikatlere benzer ve uygun bir söz dizimi yapamazlar!  

Bediüzzaman 25. Söz’de Kur’an’ın 40 vecihle mu’cize olduğunu, dolayısıyla beşer kelamı olamayacağını da ispat eder. Yedi mu’cizelik vecihi şöyle: 

1. Kur’an’nın nazmındaki belağat. (Söz diziminin fasih, açık seçik olması, yer, zaman ve muhataba uygun, edebi sanatların inceliklerini taşıması.) 

2. Ayetler, sureler arasındaki tenasüb (uygunluk, ölçü ve dengenin bulunması). 

3. Kendine has bir üslubunun bulunması. (ne şiir, ne nesir…) 

4. Gaibten ve gelecekten haber vermesi. (Bir insan gaybı ve gelecekte ne olacağını ve bilhassa özel ve çok ayrıntıları bilemez.) 

5. Âyetlerde tenakuz (çelişki) ve hata olmaması. 

6. Ümmi (okuma-yazma bilmeyen) bir zattan zuhur etmesi. (Bu imkânsız…) 

7. İnsanların gücünün üstünde ilim (sosyal, fen, teknolojik, vs) hakikatleri ihtiva etmesi. (bkz., İşârâtü’l-İ’câz, s. 174.) 

Öyle ise Kur’an insan sözü değil, Allah’ın Kelamıdır. Öyle ise, Kur’an’ın beyan ettiği herşey doğrudur. Öyle ise onunla Âhirete gidip gelebiliriz! 

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