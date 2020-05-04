Aile hayatında mutlu olmak için

Aile, en mukaddes, en sağlam, en huzurlu, en mutlu ve insanlığın en eski, en eskimez müessesesidir. Onun ayakta kalması için dikkat etmemiz ve kaçınmamız gereken birkaç ana husus vardır.

Aile hayatında mutlu olmak istemez misiniz? İşte, eşlerin mutluluğu, aile huzur ve mutluluğunun ana maddelerinden birkaçı şöyle sıralanabilir:

Eşlerin hak, hürriyet ve görevleri en ince detaylarına kadar belirlenmiştir. Bunlara azamî riayet etmeli.

Her birinizin rolü farklı. Biriniz hanım, biriniz beydir.

Ne hanım beylik, ne bey hanımlığa tevessül etmeli. Çünkü, her birisinin psiko-biyo-fizyolojik farklılıkları vardır. Bu, fıtratın / yaratılışın gereğidir. Hayatın özelliği ve güzelliği, evliliğin huzur ve mutluluğu fark- lılıkların tezahürüyle mümkün; yoksa biribirinin rolüne meyletmekle değil...

Huzur yardımlaşma; mutluluk paylaşımla elde edilir. Eşler, olumlu veya olumsuzlukları birlikte karşılamalı. Bu hususta en güzel örneklerimizden birisi Hz. Ali (ra) ile Peygamberimizin (asm) kızı Hz. Fatma’dır (ra).

Hz. Ali, (ra) dünyaya, mala, makam mevkiye değil, hizmete, ilme adar kendisini. Hz. Peygamber’in (asm) kâtipliğini yapıyordu. Hz. Fâtıma (ra) yorgunluk dizlerinin bağını çözene, avuçları kabarana kadar un öğütürdü. Kendi işini kendi yapıyordu. Ev işlerinde ve diğer meselelerde biribirine yardımcı oluyorlardı.

Hanımının ev işlerinde çok yıprandığını gören Hz. Ali (ra) Peygamberimize (asm) gelerek bir hizmetçi verip veremeyeceğini sorar. O, “Ey Fâtıma, Allah’tan kork; Rabbinin farzını ifâ et; eşinin hizmetine bak. Yatağına girdiğinde otuz üç defa tesbih oku, otuz üç defa hamd et ve otuz dört defa tekbir getir. Bunların toplamı yüzdür; bunları okuman senin için daha hayırlı olacaktır” diyerek bu isteği geri çevirir. (Buhârî, Farzu’l–humüs 6, Fezâilü ashâbi’n–nebî 9, Nefekât 6, 7, Daavât 11; Müslim, Zikr 80. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 100.)

Hz. Fâtımâ’nın evine normal ziyaretlerini yaptığı bir günde Hz. Peygamber (asm) bir köşede nakışlı bir örtü görür, kapıdan geri döner ve ardından şu ikazı yapar:

“Bir peygambere zevki çeken şeylerle donatılmış bir eve girmek uygun değildir.”

Bu ikaz üzerine, Fâtıma (ra) o örtüyü derhal kaldırır…

Onlar, lüks hayatı değil, sıkıntılı aile hayatına razı oldular ve örnek bir aile tipi oluşturdular. Zevk ve lezzet peşinde koşmayı değil, Kur’ân’a, İslâma hizmeti esas aldılar.

Böylece huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamanın yanında asırlara mutluluk örnekliği yaptılar.