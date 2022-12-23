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23 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Âile hayatında yardımlaşma ve dayanışma

Ali FERŞADOĞLU
23 Aralık 2022, Cuma
Padişahın biri kılıbıklıkla itham ediliyormuş. Düşünmüş ki, kılıbıkları ve herkeste bir parça kılıbıklık var olduğunu ortaya çıkarayım. İki çadır kurdurmuş ve tellâl çıkartmış:

“Ey ahâli! Padişahımız iki çadır kurdurdu. Birisine kılıbık olanlar, diğerine olmayanlar girecek! Kılıbık olmayanlara bir kese altın ihsan edecek. Numara yapanların cezâsı idamdır!”  

Hürraaa, herkes kılıbık olanlar çadırına girmiş. Yalnız bir kişi kılıbık olmayanlar çadırına gitmiş! Padişah demiş ki: “Aferin sana, gel bakalım, kılıbık olmamayı nasıl başardın, onu bir anlat hele, sonra da bir kese altını al!”  

“Valla Padişahım, hanım bana dedi ki, ‘Sakın kalabalığa karışma!’ 

Aile, insanlığın en eski ve en kudsî müessesesi, en sağlam kalesi, dünyadaki cennetidir. Kudsiyetini, ilk aile Hz. Âdem (as) ve Hz. Havva (ra) ile Cennette tesis edilmiş olmasından alır. Özlenen ve beklenen temiz bir toplum için “önce temiz bir ferd”, sonra temiz bir âileye ihtiyaç var. Böyle bir fert de ancak âile ortamında yetişir. Aile yoksa, toplum da yoktur.  

Ailenin psiko-sosyal getirilerine baktığımızda, muhbbet, merhamet, emniyet (güven) paylaşım, asayiş, düzen, yardımlaşma, dayanışma ve iffet gibi mefhumlardır. Huzur ve mutluluk bu kavramlarla örülür. Gerçekten hayatın çok iniş ve çıkışları vardır. Aile, hayatın ağır şartlarını birlikte göğüslemektir. Zor ve sıkıntılı safhalarda eşler birbirine yardımcı olur; teselli, destek ve güç verirler. İnsanlık ancak âile ile başıboşluk, serserilik, fuhuş, zina ve yalnızlıktan korunur.  

Eşlerin birbirine, kocanın karısına yardım etmesi, kılıbıklık mıdır? Kılıbık; hanımın sözünden dışarı çıkmamaktır. Yardımcı olmak başka bir şey kılıbıklık başka bir şey! Kılıbıklık, hanımın rotasına girmektir! Oysa ona yardım ise, Peygamberî (asm) bir ahlâktır. Hz. Muhammed (asm) hanımlarına yardım etmiş; keçi sağmış, söküklerini dikmiş, kısaca her mevzuda yardımcı olmuş. 

“Ne mutlu o kocaya ki, kadınının diyanetine bakıp taklit eder; refikasını hayat-ı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur. 

“Bahtiyardır o kadın ki, kocasının diyanetine bakıp “Ebedî arkadaşımı kaybetmeyeyim” diye takvâya girer. 

“Veyl o erkeğe ki, saliha kadınını ebedî kaybettirecek olan sefahete girer. 

“Ne bedbahttır o kadın ki, müttakî kocasını taklit etmez, o mübarek ebedî arkadaşını kaybeder. 

“Binler veyl o iki bedbaht zevc ve zevceye ki, birbirinin fıskını ve sefahetini taklit ediyorlar, birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar.” (Lem’alar, Enstitü/internet, s. 199) 

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