Akıl ve vicdanın gereği

İslâm âlemini geri bırakan, perişan eden sebeplerden beşincisi Bediüzzaman’a göre “Çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdattır.” (Tarihçe-i Hayat, Enstitü/internet, s. 79.)

Ve “Tedenninin (gerilemenin, düşüşün) mühim bir sebebi bazı rüesa ile haksız olarak millete fedakârlık iddia eden sahtekâr hamiyetfüruşlar veya velayeti (evliyalığı) dava eden ehliyetsiz bazı müteşeyyihlerdir...” (Münazarat, Enstitü/internet, s. 55.) Şovlarla millete hizmet ediyorum havasını pompalayan, fedakârlık taslayan sahtekâr yöneticiler ve evliyalık davası güdenlerdir…

Bu iktidar, yani, ucube cumhurbaşkanlığı sistemin müstebittir. Zira, muhalifleri korkutması, susturması, sindirmesi, darp etmesi ve hapsetmesinden de belli değil mi? 20 yıl sonunda milletin düştüğü fakr u zaruret, ekonominin de çöküşü apaçık göstermiyor mu? Bediüzzaman ayrıca gerilemenin sebebinin yağma olduğuna işaret eder:

17-25 Aralıkta giden çuval çuval nakitler, “polislerin yakalanıp, hırsızların serbest” kalması; deprem vergileri, özelleştirme paraları, iktidar için dağıtılan 128 milyar dolar, destekçilere verilen 418 milyar dolar destek, “191 sefer değiştirdiği ihale kanunu” ile yandaşlara peşkeş çekilmesi; Kızılay gibi nema getiren tüm kurumların yağmalanması, günümüzde hortlatılan “Lale Devri”, “Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler.” (Tarihçe-i Hayat, s. 77-78.) hükmünü doğrulamadı mı? Yolsuzluk ve hırsızlıkların araştırılmasını engellemeleri, iktidarın müstebit, yolsuz olduğunu apaçık delili değil mi? Herkes görüyor ve yaşıyor ki, AKP ve Cumhur İttifakı, istibdat, baskı, haksızlık, zulüm, yolsuzluk, rüşvet, zam, pahalılık ve buna bağlı olarak iltimas ve yağma düzeni getirdi; şimdi de devamı için canhıraşane çabalıyor. Bunlara karşı Millet İttifakı’nın planı nedir?

Mevcut Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin tümünü teknik, idari, hukuki ve yasama denetimine tabi” tutacak. • Usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilen projeler için ulusal ve uluslararası tüm hukuki yolları kullanacak, gerekirse tahkim süreçlerini işletecek, varsa kamuyu zarara uğratan yüklenici şirketler, bunların ortakları ve sorumlu şahıslarla ilgili yasal işlemleri başlatacak ve oluşan zararların ilgililerinden tahsilini sağlayacak. • Gayrimenkul, devlet borçlanma senedi, yatırım fonu satın alınması ya da döviz cinsi mevduat ya da bireysel emeklilik hesabı açılması karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son verecek. “Hürriyet, meşrutiyet, cumhuriyet (demokrasi) adalet, meşveret, sorgulama, şeffaflık ve şura/parlamenter sistemi” getirecek. Getirmezse ne olacak? “Meşrutiyet/demokrasi, adalet, şeffaflık” tüm kurumlarıyla yerleştirip oylarımızla o da alaşağı edilecek! Hepsi bu kadar!

Kanaatimiz o ki, akıl, mantık, insaf, vicdan sahibi herkes; 14 Mayısta, elbette müstebit, zulüm, göz yaşı, enflasyon, açlık getiren despotlara değil, hürriyetçi Millet ittifakı’na destek verecektir!

