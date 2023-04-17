AKP demokrat değil ki, desteklensin

Bediüzzaman’ın, “İşte bunun için, hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin (CHP’nin) iktidara gelmemesi için, Demokrat Partiyi, Kur’an ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya çalışıyorum.” (Beyanat ve Tenvirler, s. 207.) cümlesini tahlile ve günümüze uyarlayalım. Eski CHP’nin özellikleri ne idi?

İstibdad-ı mutlakçı, yani, müstebit, despot, baskıcı, diktatör, tek adamcı idi. İstibdat ise, “Tahakküm (zorla, baskıyla yönetme), muamele-i keyfiye (işleri hukuk ve adalete değil, keyfi yürütme), kuvvete istinad ile cebir (güce dayanarak zorbalık), rey-i vahid (tek görüş, alternatif, farklı görüşlere tahammül etmeyen; muhalefeti şer cephesi, terörist, hain, diye suçlayan), su-i istimalata (yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, vs.) gayet müsait bir zemin, zulmün temeli, insaniyetin mahisidir (mahvedenidir). Sefalet derelerinin esfel-i safilinine insanı tekerlendiren ve alem-i İslamiyeti zehirlendiren istibdattır...” (bknz., Münâzarât, s. 15) Ayrıca, yetki ve makamları bürokrat ve memurlara rüşvet olarak vermiş; saltanat sürerek zulmediyordu.

Bediüzzaman, “İşte bunun için, hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin (CHP’nin) iktidara gelmemesi için, Demokrat Partiyi, Kur’an ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya çalışıyorum” demiştir. Bugün, hiç kimse bu söze dayanarak, “Bediüzzaman’a göre AKP’yi ve Cumhur İttifakı’nı desteklemeliyiz!” diyemez. Çünkü, AKP ve Cumhur İttifakı demokrat değil ki, iktidarda muhafazaya çalışılsın! 20 yıllık icraatlarıyla apaçık gösterdi ki, Bediüzzaman’ın CHP için tanımladığı istibdadın bütün özelliklerini taşıyor; yani, müstebit, diktatör, despot, baskıcıdır. Demek ki, AKP, 1930-40’ların müstebit CHP’sidir!

Bediüzzaman’ın, “Kur’an ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya çalışıyorum” dediği “Demokrat Parti”, bugün Millet İttifakı’dır. Zira, Yol Haritası ve Mutabakat Prensiplerinin Ana Maddeleri, “hürriyet, meşrutiyet (demokrasi), adalet, meşveret, meclis/şûra/parlamenter sistem, şeffaflık ve sorgulamadır.”

Bediüzzaman’a göre, ister AKP, ister Cumhur İttifakı, ister başka bir isim altında; “İstibdat ne şekilde olursa olsun, meşrûtiyet libası (demokrasi elbisesi) giysin ve ismini taksın; rast gelsem sille vuracağım.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 40.) deyip tüm baskıcı oluşumları reddetmeli.