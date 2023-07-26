AKP kapitalist mi, Kemalist mi, dindar mı?

“Ben doktorum, mühendisim, evliyayım, dindarım!” demekle doktor, mühendis veli olunmadığı gibi, “Ben demokratım, dindarım!” demekle de dindar hürriyetçi olunmaz. Kişi, düşünce, zihniyet ve icraatlarının mahsulüdür. AKP nedir; Makyavelist mi, Kapitalist mi, Kemalist mi, dindar mı?

“Makyavelizm, açıkgözlülüğü ve riyakârlığı bünyesinde barındıran bir yaklaşımdır.”1-Kareshki, 2011, Niccolo Machiavelli’n “The Prince”. Ahlâkı siyasetten ayıran ve faydacı bir tavrı merkeze alan politik düşüncedir. Siyasette çıkarların sağlanması adına, her yola başvurulabileceğini savunur ve her yolu meşru kabul eder…”2-Winter ve diğerleri, 2004.

Kapitalizm ise, “sermaye, mülkiyet, emek ve girişim gücü/faiz, rant, ücret ve kârdır. “İnsan ve ahlâk” kurallarını herkes kendi felsefesine göre belirler.

“Bazı kesimler tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin öğretisi ve ideolojisi olarak kabul edilen Kemalizmin ilkelerinde demokrasi, hak ve hürriyetler, halk ve cumhur yoktur. Ferd ve toplumu dini, manevi değerlerinden soyutlayıp dönüştürmektir. Çok parti yoktur, seçim, göstermeliktir.

“Kemalist modernleşme projesine alternatif ol(uştur)ma iddiası ve beklentisiyle iktidara gelen Erdoğan, Kemalist siyaset ve toplum tasarımını popülist ve muhafazakâr bir tonla güncelleyerek daha da güçlendirdi.” (2017’ye kadar Başbakan Başmüşaviri Hatem Ete/Kazım Güleçyüz, Yeni Asya, 15 Temmuz 2020.) Washington American Üniversity İslâm Araştırmaları Kürsüsü Başkanı rahmetli Prof. Dr. Şerif Mardin, “AKP iktidarı Kemalizmin başarısıdır.”, Prof. Dr. Kemal Karpat, “Erdoğan Kemalizmin ömrünü uzattı” demişti.

Dindarlık ise, dini prensiplere bağlılıktır. Hak ve hürriyetler, yani, eğitimden üretime, hukuktan aileden kültüre, yani hayatın her noktasında karşımıza çıkan iman ve amel bütünlüğüdür. Hiçbir politikası dini değerlere uymayan, icra etmeyen; yalnızca sözlü ifade edip alet ve basamak yapan AKP’ye itirazımız, dindar diye görünmesi ve lanse edilmesidir. AKP, Erdoğan, müstebit, tek adama dayalı Türk tipi ucûbe “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” uyguluyor. “Hem yasama/kanun yapma, hem yürütme/icra, hem de yargı/kontrol ve denetim mekanizmaları en alt kademeden en üst kadar tek adama bağımlıdır.” Yani, hürriyet, meşrutiyet, meşveret, demokrasi yoktur! Bu perspektiflerden bakıldığında, AKP’nin “Makyavelizm, kapitalizm ve Kemalizmin halitasıdır!” denilebilir.