"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

AKP kapitalist mi, Kemalist mi, dindar mı?

Ali FERŞADOĞLU
26 Temmuz 2023, Çarşamba
“Ben doktorum, mühendisim, evliyayım, dindarım!” demekle doktor, mühendis veli olunmadığı gibi, “Ben demokratım, dindarım!” demekle de dindar hürriyetçi olunmaz. Kişi, düşünce, zihniyet ve icraatlarının mahsulüdür. AKP nedir; Makyavelist mi, Kapitalist mi, Kemalist mi, dindar mı?

“Makyavelizm, açıkgözlülüğü ve riyakârlığı bünyesinde barındıran bir yaklaşımdır.”1-Kareshki, 2011, Niccolo Machiavelli’n “The Prince”. Ahlâkı siyasetten ayıran ve faydacı bir tavrı merkeze alan politik düşüncedir. Siyasette çıkarların sağlanması adına, her yola başvurulabileceğini savunur ve her yolu meşru kabul eder…”2-Winter ve diğerleri, 2004. 

Kapitalizm ise, “sermaye, mülkiyet, emek ve girişim gücü/faiz, rant, ücret ve kârdır. “İnsan ve ahlâk” kurallarını herkes kendi felsefesine göre belirler.  

“Bazı kesimler tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin öğretisi ve ideolojisi olarak kabul edilen Kemalizmin ilkelerinde demokrasi, hak ve hürriyetler, halk ve cumhur yoktur. Ferd ve toplumu dini, manevi değerlerinden soyutlayıp dönüştürmektir. Çok parti yoktur, seçim, göstermeliktir. 

“Kemalist modernleşme projesine alternatif ol(uştur)ma iddiası ve beklentisiyle iktidara gelen Erdoğan, Kemalist siyaset ve toplum tasarımını popülist ve muhafazakâr bir tonla güncelleyerek daha da güçlendirdi.” (2017’ye kadar Başbakan Başmüşaviri Hatem Ete/Kazım Güleçyüz, Yeni Asya, 15 Temmuz 2020.) Washington American Üniversity İslâm Araştırmaları Kürsüsü Başkanı rahmetli Prof. Dr. Şerif Mardin, “AKP iktidarı Kemalizmin başarısıdır.”, Prof. Dr. Kemal Karpat, “Erdoğan Kemalizmin ömrünü uzattı” demişti.  

Dindarlık ise, dini prensiplere bağlılıktır. Hak ve hürriyetler, yani, eğitimden üretime, hukuktan aileden kültüre, yani hayatın her noktasında karşımıza çıkan iman ve amel bütünlüğüdür. Hiçbir politikası dini değerlere uymayan, icra etmeyen; yalnızca sözlü ifade edip alet ve basamak yapan AKP’ye itirazımız, dindar diye görünmesi ve lanse edilmesidir. AKP, Erdoğan, müstebit, tek adama dayalı Türk tipi ucûbe “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” uyguluyor. “Hem yasama/kanun yapma, hem yürütme/icra, hem de yargı/kontrol ve denetim mekanizmaları en alt kademeden en üst kadar tek adama bağımlıdır.” Yani, hürriyet, meşrutiyet, meşveret, demokrasi yoktur! Bu perspektiflerden bakıldığında, AKP’nin “Makyavelizm, kapitalizm ve Kemalizmin halitasıdır!” denilebilir. 

Okunma Sayısı: 363
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsraf önce devlette bitmeli

    Ağaç kesimi derhal durdurulmalı

    Akaryakıt zamları internetten alışverişi artırdı

    Açlık sınırı Temmuz’da 13 bin liraya yaklaştı

    Gazete ve dergi sayısı azaldı

    Yargı kararına rağmen iade edilmediler

    Döviz arayışının yeni durağı Çin

    Borç hapiste ödenir mi?

    Geçen yıl 5, bu yıl 50 lira

    Benzine iki ayda 15.5 TL zam

    Galatasaray Zalgiris deplasmanında berabere kaldı

    Meriç Nehri’nde alarm

    Ek MTV’ye iptal davası

    Zor şartlarda gelen 494 puan sevinci

    İstanbul’da taksi başına 837 yolcu düşüyor

    Sudan’da bilanço ağırlaşıyor

    İsrail’de hükümete karşı protestolar sürüyor

    Evliya Çelebi’nin seyahatleri Google Maps’te

    Rusya’da cinsiyet değişikliği yasaklandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargı kararına rağmen iade edilmediler
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP kapitalist mi, Kemalist mi, dindar mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İttifak ihtiyacı devam ediyor
    Mehmet Soydan

    Diyanet’in hutbeleri
    Genel

    İsraf önce devlette bitmeli
    Genel

    Geçen yıl 5, bu yıl 50 lira
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Lozan’ın içyüzü (2)
    Genel

    Döviz arayışının yeni durağı Çin
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Gıybetten nefret” dersi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.