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29 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

“Ali yat uyu, (kalk) oyna, havluyu at!..”

Ali FERŞADOĞLU
29 Ekim 2022, Cumartesi
Gelişmiş ülkelerde ilköğretim çocukları şu telkinlerle eğitme başlar: Almanya: Üretim ve hayat disiplinle başlar. İngiltere: Geçmişini bilmeyen geleceği tayin edemez.

 Japonya: Yaşamak için üreteceksin. Türkiye: “Ali ata bak. (trene bak!) Ali yat uyu, Ali (kalk) oyna; topu at! Sonra yine yat; uyu ve topu at!” (Ali havluyu da at!)  

Kemalist eğitim sisteminin ilköğretimden üniversiteye dek telkinleri böyle. Ve içinde hak, hürriyet ve demokrasi olmayan ilke ve inkılaplar! (Demokratlar zamanında Kemalizm epeyi geriletilmişti. Darbecibaşı Evren, 12 Eylül 1980 darbe-i münafıkanesini Atatürkçülüğü ihya için yaptıklarını söylemişti). AKP güya eğitim sistemini düzeltip dindar nesil yetiştirecekti! Ne ki, kindar nesil yetiştirdiler! Eğitim Bakanı, “Eğitimde Atatürkçülük ders ve uygulamalarını yüzde 60 artırdık!” diye övünmüştü! Ali hâlâ uyuyor ve kalkıp top oynuyor! 

Şimdi Bediüzzaman’ın günümüze taşıdığı Asr-ı Saadet eğitim modelinin yüzlerce telkinlerinden birkaçına bakalım:  

“Meşrûtiyet hâkimiyet-i millettir; siz dahi hâkim oldunuz. Umum akvamın sebeb-i saadetidir; siz de saadete gideceksiniz. Bütün eşvak ve hissiyât-ı âliyeyi uyandırır; uyku bes, siz de uyanınız. İnsanı hayvanlıktan kurtarır; siz de tam insan olunuz. (Münâzarât, s. 22) 

“Ey alem-i İslam! Uyan, Kur’an’a sarıl, İslamiyete maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol… Ey asırlardan beri Kur’an’ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki-i muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları! Uyanınız! Alem-i İslamın fecr-i sadıkında gaflette bulunmak, katiyen akıl kârı değil… 

“Ey eski çağların cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim! Beş yüz senedir yattığınız yeter; artık Kur’an’ın sabahında uyanınız. Yoksa, Kur’an-ı Kerîmin güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla, vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir. (Tarihçe-i Hayat, s. 140.) 

“Şimdi, rüzgârlara bak ki… Şimdi, bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara… Şimdi, yerdeki bütün taşların ve cevâhirlerin ve mâdenlerin envaına bak… Şimdi, çiçeklere, meyvelere bak… Şimdi, kuşlara bak… Şimdi, bulutlara bak… Şimdi göğe bak, gök içinde hadsiz ecrâmdan yalnız kamere dikkat et… Bir Vâcibü’l-Vücudun vahdetini (Varlığı zorunlu olan ve var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah’ın birliğini) ve kemâl-i kudretini (Allah’ın kudret ve hikmetinin eksiksiz ve mükemmel oluşunu) ve azamet-i saltanatını gösterir, ilân ederler. (Sözler, s. 613.) “Ahirete iman geldi, gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı... ‘Bak’ dedi. O, imanla baktı. (Age. 38.) 

Deccal/Süfyan İslam alemini uyuttu, Bediüzzaman uyandırıyor! 

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