Fanatik iktidar muhibbi, “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e de itaat edin, sizden olan ulu’l-emre de. Bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, hemen onu Allah’a ve Rasûlüne arz edin...’ (Nisa Sûresi, 59) mealindeki âyete göre, reise kayıtsız, şartsız itaat farzdır!” dedi.

Pekâlâ reisinize itaat farz da “Allah’a, Peygambere itaat farz değil mi?

“Muhakkak ki, Allah, size emânetleri (işleri, makamları) ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisâ Sûresi, 58) Adaletli olun, adaletten sapmayın, doğru şahitlik edin (Maide Sûresi, 8)

“Hırsızlık yapmayın.” (Mâide Sûresi, 38., vd.) “Tartıda hile yapmayın.” (Mutaffifîn Sûresi, 1-6) “Yetimin hakkını sakın yeme” (Duha Sûresi 9) “Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin...” (Hud Sûresi, 11/113)

“Allah’a (cc) imanınız varsa, elbette Allah’ı seveceksiniz. Madem Allah’ı seversiniz; Allah’ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise: Allah’ın sevdiği zâta benzemelisiniz. Ona benzemek ise, ona ittibâ etmektir. Ne vakit ona ittibâ etseniz, Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah’ı seversiniz, tâ ki Allah da sizi sevsin.” (Ali İmran Sûresi 31) mealindeki ayete göre Peygambere de (asm) itaat farz değil mi?

“Muhabbetullah (Allah sevgisi), ittibâ-ı Sünnet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâmı istilzam eder (gerektirir). Çünkü Allah’ı sevmek, Onun marziyâtını (razı olacağı şeyleri) yapmaktır. Marziyâtı ise, en mükemmel bir surette zât-ı Muhammediyede (asm) tezahür ediyor… Cenâb-ı Hakk’ı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyâtı dairesinde hareket etmek, o ittibâı iktiza ediyor. Çünkü bu işte en mükemmel imam, zât-ı Muhammediyedir (asm). (Lem’alar, s. 63)

“En üstün cihad; zalim bir hükümdara hak söz söylemektir.” (İbn-i Mace, Fiten, 20) şeklinde Kur’ân hükümlerini açıklayan Peygambere (asm) itaat farz değil mi?

Şu suâle de cevap verir misiniz lütfen: “Aralarında hüküm vermesi için Allah’a ve Resul’üne çağrıldıkları zaman inananların sözü ancak, ‘Semi’na ve eta’na/İşittik ve itaat ettik’ demeleri oldu.” (Nur Sûresi, 51) âyetine göre, “Allah’a (cc) itaatin” neresindesiniz, “Resulullaha (asm) itaatin” neresindesiniz? “Bir şeyde anlaşmazlığa düştüğünüzde, Allah’a ve Rasûlüne”, mi, “nefsinize” mi, “reislerinize” mi “arz ediyorsunuz?”