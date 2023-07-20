Anna-babalar, çocuklarının olması gerekenden 3 derece daha artan vücut sıcaklığı için sabaha kadar uykusuz kalır!

Sağlık teşkilatları ve Bakanlık, “Hava sıcaklığı 40 dereceyi geçecek. Erken uyarı sistemleri, koruyucu önlemlerin alınması ve uyum stratejileri için ‘âcil sıcak sağlık eylem planına’ ihtiyaç var! Sıcak çarpması’na dikkat; dışarı çıkmayın!” ikazında bulunur. Yetkililer tedbir alır…

Güneşin merkezinde 20 milyon santigrat radyasyon fışkırtan sıcaklık var. İşte bu güneş, hararetini Cehennem’den alıyor!1 Allah Allah, bu nasıl şefkat ki, güneş sıcaklığı için ilgililer ‘sıcaklık eylem planları hazırlıyor’, insanları sık sık uyarıyor! Ne ki, ebeveynler olmak üzere çağın insanı şefkat sapması yaşıyor! “Amaan, yavrucağızım ne de güzel mışıl mışıl uyuyor, bu soğukta sabah namazına kaldırmayayım!” deyip tatlı uykusundan uyandıramayıp; onları 20 milyon santigrat Cehennemin akkor alevleri arasına itmeye nasıl cesâret edebiliyor? Hayatını yavrusu için feda eden anne, “Hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor; Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor.”2 Allah Allah, bu nasıl sevmek, bu nasıl şefkat!? 3 derecelik sıcaklık için sabahlara kadar uykusuz kalıyor; Cehennemin 20 milyon santigrat sıcaklığını düşünmeyerek hem ayakta, hem yatakta mışıl mışıl uyuyor! Ya, bizim, ya idarecilerin şefkat duyguları nerede?

“İnsaniyetteki hemcinsine şefkat ise, şükr-ü hakikînin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun, kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir; ona karşı şefkate mükelleftir.”3 İnsan hemcinslerine şefkat etmekle mükellef iken nasıl masumları bile hapse atar, işkence eder, faiz ve enflasyonu artırarak zulmeder? Güneş ateşinin bu dünyada dokunduğu gibi, Cehennem ateşinin de, “Sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati duymayın. Yoksa size ateş dokunur.”4 hakikatinden korkmuyor muyuz? Ki, rahat rahat yiyor, içiyor, uyuyoruz!

Unutmayalım, “Kadîr-i Zülcelâl, her bir unsura çok vazifeler vermiş ve herbir vazifede çok neticeler verdiriyor.”5 Çeşitli musibetlerler ve bu kuraklıkla da şefkatini yanlış yerde kullanan anne-babaları, yöneticileri ve bizleri ikaz etmiyor mu? Dönmezsek, daha beteri gelmez mi?

Dipnotlar:

1-bknz., Keşfü’l-Hafâ, 29; Buharî, 1: 142, 162.; bknz., Mektûbât, Enst./inter., s. 20., 15.; bknz., Lem’alar, s. 309.; 2-Lem’alar, Enst./inter.,s. 202.; 3-Mektûbât, Enst./inter.,s. 389.; 4-Hud Suresi, 113.; 5-Sözler, Enst./inter., s. 159.