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4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

“Allah’ın imtihanı, kulun adaletsizliği”

Ali FERŞADOĞLU
04 Kasım 2020, Çarşamba
TV’de ve sosyal medyada din ile ilgili tartışmalara katılan bir jeoloji profesörünün toplumdaki bir takım haksızlıklara ve adaletsizliklere dikkati çektikten sonra “Bunlar Allah’ın imtihanı değil, kulun adaletsizliğidir” sözünü söylediği paylaşılıyor.

Hükmünün ikinci şıkkı doğru, birincisi yanlıştır.

Doğrusu şöyledir: “Bunlar Allah’ın imtihanıdır ve aynı zamanda kulun adaletsizliğidir.” Çünkü Allah kullarını bunlarla imtihan ediyor! Kim sabredecek, kim etmeyecek, kim adaletli davranacak, kim davranmayacak? Aslında bu sözüsöyleyen sayın profesör de, “bu meselelere nasıl yaklaşacak” diye imtihan edilmektedir!

Ve bulunduğu makam itibariyle bu profesörün de “imtihan ve sırrını” anlamaması imkânsız.

Binlerce imtihanlardan geçen, imtihanlar yapan, hal-i hazırda da imtihanlarla iç içe olan bir ilim adamanın imtihan sırrını anlaması zor olmasa gerek.  

İnsanın ilim, teknik, teknolojik, fikir, manevî, sosyal, duygusal v.s. olarak gelişebilmesi, terakkisi, yükselmesi, üretken olabilmesi imtihana bağlıdır. İmtihan yoksa ilerleme de yoktur.  

“Vakta ki Cenab-ı Hak, hikmet-i ezeliye ile inayet-i ezeliyenin iktizasınca, insanların kabiliyetlerinin tezahürünü ve istidatlarının neşvünemasını irade etmekle, nev-i beşeri imtihan ve tecrübeye tabi tuttu, zararları menfaatlere kattı, şerleri hayırların içine attı, güzellikleri çirkinliklerle cem etti. Hepsini birbirine karıştırarak kâinatın hamuruyla beraber yaratılış teknesinde yoğurduktan sonra, kâinatı tagayyür, tebeddül, tekâmül kanunlarına tabi tuttu…” (Bediüzzaman, İşaratü’l-İ’caz, s. 194.)

Birçok kitap sahibi de olan sayın profesörün, tevhidi, özellikle değişen, halden hale giren sonsuz isim ve sıfatlar sahibi yüce Yaratıcının ezeliyetini öğrenmek için, Bediüzzaman Said Nursî’nin özellikle Yirmi Altıncı Söz olan Kader Risalesini, imtihan sırrını anlattığı, 14. Söz, Mektubat/20. Mektub’u, vs.’yi “anlayarak ve kabul ederek (zihnine ket vurmadan, gerçekten öğrenme isteğiyle)” okumasını, müzakere ve mütalâa etmesini isterdim. Zira, bilim adamlığının izzeti, okumayı, araştırmayı, karşılaştırmayı, kıyas etmeyi gerektirir.

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