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12 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Amel-i salihin sosyal boyutları

Ali FERŞADOĞLU
12 Aralık 2020, Cumartesi
Bediüzzaman, nisbî/göreceli ahlâkî değerleri Asr Sûresinin 3. âyeti kerîmesindeki “sâlihât” kelimesinden çıkararak şöyle der: “Kur’ân sâlihâtı mutlak, müphem (belirsiz) bırakır. Çünkü ahlâk ve fazîletler, güzellik ve hayır çoğu nisbîdirler. Toplumdan topluma değişir, sınıftan sınıfa indikçe farklılaşır, bölgeden bölgeye mekân değiştirdikçe başkalaşır. Fertten cemaate, şahıstan millete çıktıkça mâhiyet farklılaşır. (Bediüzzaman Said Nursî, Sünuhat, s. 19.)

 

Yâni, bir davranış, bir hareket; bir ferde, cinsiyete, ferdin bulunduğu konuma ve toplumlara göre değişiklik arzeder. Çünkü, muhitin/bölgenin insan ahlakına tesiri vardır. (Nursi, Lem’alar, s. 200.) 

Nisbî/izâfî/göreceli hakikat, “alt-üst, sağ-sol, büyük-küçük, güzel-çirkin” gibi başka şeylere kıyasla belirlenen gerçeklerdir. Meselâ, zemin katından bakan için birinci kat üsttür. Oraya çıkınca, ikinci kata göre artık “alt” üst kat olmuştur.  

İki rakamı, bire göre büyük; 'üç’e göre ise küçüktür. Onun mahiyetinde bir değişiklik olmadığı halde, birin yanında durunca “büyük”, 'üç’ün yanında durunca “küçük” sıfatını alır.  

İşte genel ahlâkın dışındaki normlar, haslet ve davranış biçimleri de böyle görecelidir.

Salyangoz çorbasını Fransızlar “Lezzetli!”, Türkler ise, “Mide bulandırıcı” bulur. Bizim örfümüzde hocalarımızın, öğretmenlerimizin, yaşlıların elini öpmek saygıyı ifâde eder. Başka toplumlarda garip karşılanabilir. “Çünkü ahlâk ve faziletler, hüsün ve hayır çoğu nisbîdirler…” (Bediüzzaman Said Nursî, Sünuhat, s. 19.) 

İslam; hakka teslim olma, Allah’ın dinine göre bir anlayış, bir yaşama biçimidir. İslam bir dengedir.

Bunun dışında; ruhuna ters düşmeyen nisbî/göreceli hasletler, ahlâkî değerleri de nazara alır. Yâni, İslamın ahlâkî değerleri "donuk" değil; esnektir; bütün zaman ve mekanları, bütün sınıf ve tabakaları, bütün meslek ve meşrepleri kaplar. Cihanşumullüğü de zatan buradan gelmektedir. 

Meselenin bu boyutunu, yani hakakik-ı nisbiyeyi bilmeyenlyer; büyük zatlardan veya farklı Müslüman toplumlardan sudur eden nisbi, göreceli, izafi ahlaki normları İslama ters zanneder; su-i zanna girer.  

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