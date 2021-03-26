"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Anarşinin sebebi, ‘ben kimim?’ sualinin cevapsız kalmış olmasıdır

Ali FERŞADOĞLU
26 Mart 2021, Cuma
Cemil Meriç, “İslâm tefekkürü bakımından Said Nursî’nin değeri nedir?” sualine verdiği cevap şu: O ayrı bir tetkik mevzuudur. Bu dâvâda, benim ele aldığım dâvâda, mühim olan insanların insan olması, şahsiyetli olması, kahraman olması, celâdet göstermesidir.

“Bunlar beşerî kıymetlerdir. İslâmın bu kıymetlere sahip olduğuna inanıyorum. 

“Elbette. Zaten (İslâmlar) bu kıymetlere sahip olmasaydı, dünyayı istilâ edemez, muzafferiyetler kazanmazdı. Kazandı ve bu celâdeti kaybettiği gün, düştü, sukût etti… Her darbeye, her zıpçıktıya teslim olan bir hale geldi. 

“Günahlarımız büyüktür, maalesef. Ve günahlarımızın başında celâdet mahrumiyeti gelir; medenî cesaretten mahrumiyet, yani.” (Yeni Devir, 9 Ocak 1981; Ayrıca bakınız: Suffe Yıllığı 1982, s. 262.) 

Taha Akyol ise şöyle der yazısında... “Dünyada sosyal bilim çevrelerinde Şerif Mardin kadar tanınmış ve onun kadar referans yapılan başka bir sosyal bilimcimiz yoktur.” 

“Bediüzzaman Said Nursî Olayı” kitabının da yazarı Prof. Dr. Şerif Mardin, o zaman Boğaziçi Üniversitesi’nde İdarî Bilimler Fakültesi’nde dekandı. Türkiye’de anarşinin, terörün sebebini bir de o çevrelerden sormuştum. Şu cevabı vermişti: “Yüz seneden beri, dünyada insanın, insanların ‘ben kimim, biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz!’ sualinin cevapsız kalmış olmasıdır! (Yeni Asya/10 Eylül 2017/Pazar) 

Said Nursî’nin kendine özgü bir İslâm’ı algılama, anlatma ve topluma sunma yönündeki gayreti, çalışması ve usûlü, toplum meselelerine büyük bir duyarlılıkla yaklaşan Cemil Meriç’in dikkatini çekmiştir. Onunla birlikte pek çok Türk aydını, sosyolojik açıdan ses getiren bu harekete eğilmeyi, onu incelemeyi, araştırmayı ve açıklamayı düşünmüştür. Türk sosyolojisi disiplini açısından, önemli sosyal bilimcilerimizden biri olan Şerif Mardin de bunlardan birisidir.  

Şerif Mardin, sırtını halka dönen, onların değerlerine itibar etmeyen jakoben, modernist, batıcı seküler entelijansiya’nın asla bu ülkede halkın nezdinde bir değer ifade etmeyeceğini ve kabul görmeyeceğini tesbit etmiş ve görüşlerini bu yönde açıklamış olduğu için, çalışmaları belli bir zümre tarafından göz ardı edilmiş bir bilim insanımızdır.  

Şerif Mardin, sağ çevreyle ilgili çalışmalarından dolayı, uzun zaman Engizisyonun diğer üyeleri tarafından görmezden gelinen bir bilim insanı olmuştur. (Nizamettin Duran, Yaşama Tanıklık Etmek, Ankara, Sonçağ Yayınları, 2016, s. 119)

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Halkın gündeminden koptular

    2020 yılında 21 savaş yaşandı

    Güvensizlik ve istikrarsızlığın sorumlusu kim?

    Vatandaş faturalarını ödeyemiyor

    Biden: 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden yarışa gireceğim

    AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye değerlendirmesi

    İsrail işgali hızlandı

    Hollanda Parlamentosu bomba alarmı

    Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

    Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi

    Hüsnü Bayram dua bekliyor

    Fransa: Uygurlar konusunda taviz verilmeyecek

    MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı

    Norveç Milli Takımı'ndan Katar'a 'insan hakları' protestosu

    Merkel: Türkiye insan hakları standartlarını yükseltmeli

    İsrail, Filistin köyü Arakib'i 185'inci kez yıktı

    Somali'de havan topu saldırısı: 3 ölü

    Çin'den pamuk almayı bırakan markalara sosyal medyada saldırı

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

    Kaşıkçı cinayetini soruşturan raportöre ölüm tehdidi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    19 yılda gelinen yer
    Ahmet BATTAL

    Kongreye gel, kongreye…
    Süleyman KÖSMENE

    Berat Gecemiz beratımız olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Kandiliniz değil, Berat Geceniz mübarek olsun!
    Genel

    Halkın gündeminden koptular
    M. Latif SALİHOĞLU

    Barla Dağlarında bir Garibuzzaman (4)
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik yönetim”le Meclisi ve demokrasiyi felç
    Risale-i Nur'dan

    Her derdin kudsî devası: İman
    Ali FERŞADOĞLU

    Anarşinin sebebi, ‘ben kimim?’ sualinin cevapsız kalmış olmasıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.