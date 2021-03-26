Anarşinin sebebi, ‘ben kimim?’ sualinin cevapsız kalmış olmasıdır

Cemil Meriç, “İslâm tefekkürü bakımından Said Nursî’nin değeri nedir?” sualine verdiği cevap şu: O ayrı bir tetkik mevzuudur. Bu dâvâda, benim ele aldığım dâvâda, mühim olan insanların insan olması, şahsiyetli olması, kahraman olması, celâdet göstermesidir.

“Bunlar beşerî kıymetlerdir. İslâmın bu kıymetlere sahip olduğuna inanıyorum.

“Elbette. Zaten (İslâmlar) bu kıymetlere sahip olmasaydı, dünyayı istilâ edemez, muzafferiyetler kazanmazdı. Kazandı ve bu celâdeti kaybettiği gün, düştü, sukût etti… Her darbeye, her zıpçıktıya teslim olan bir hale geldi.

“Günahlarımız büyüktür, maalesef. Ve günahlarımızın başında celâdet mahrumiyeti gelir; medenî cesaretten mahrumiyet, yani.” (Yeni Devir, 9 Ocak 1981; Ayrıca bakınız: Suffe Yıllığı 1982, s. 262.)

Taha Akyol ise şöyle der yazısında... “Dünyada sosyal bilim çevrelerinde Şerif Mardin kadar tanınmış ve onun kadar referans yapılan başka bir sosyal bilimcimiz yoktur.”

“Bediüzzaman Said Nursî Olayı” kitabının da yazarı Prof. Dr. Şerif Mardin, o zaman Boğaziçi Üniversitesi’nde İdarî Bilimler Fakültesi’nde dekandı. Türkiye’de anarşinin, terörün sebebini bir de o çevrelerden sormuştum. Şu cevabı vermişti: “Yüz seneden beri, dünyada insanın, insanların ‘ben kimim, biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz!’ sualinin cevapsız kalmış olmasıdır! (Yeni Asya/10 Eylül 2017/Pazar)

Said Nursî’nin kendine özgü bir İslâm’ı algılama, anlatma ve topluma sunma yönündeki gayreti, çalışması ve usûlü, toplum meselelerine büyük bir duyarlılıkla yaklaşan Cemil Meriç’in dikkatini çekmiştir. Onunla birlikte pek çok Türk aydını, sosyolojik açıdan ses getiren bu harekete eğilmeyi, onu incelemeyi, araştırmayı ve açıklamayı düşünmüştür. Türk sosyolojisi disiplini açısından, önemli sosyal bilimcilerimizden biri olan Şerif Mardin de bunlardan birisidir.

Şerif Mardin, sırtını halka dönen, onların değerlerine itibar etmeyen jakoben, modernist, batıcı seküler entelijansiya’nın asla bu ülkede halkın nezdinde bir değer ifade etmeyeceğini ve kabul görmeyeceğini tesbit etmiş ve görüşlerini bu yönde açıklamış olduğu için, çalışmaları belli bir zümre tarafından göz ardı edilmiş bir bilim insanımızdır.

Şerif Mardin, sağ çevreyle ilgili çalışmalarından dolayı, uzun zaman Engizisyonun diğer üyeleri tarafından görmezden gelinen bir bilim insanı olmuştur. (Nizamettin Duran, Yaşama Tanıklık Etmek, Ankara, Sonçağ Yayınları, 2016, s. 119)