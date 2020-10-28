"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Artık sorgulama zamanı gelmedi mi?

Ali FERŞADOĞLU
28 Ekim 2020, Çarşamba
İnsanlıkta hürriyet fikri ile “meyl-i taharri-i hakikat/ hakikati araştırma meyli” uyanmış. İşte demokrasi ile yönetilen medeni dünya! Soruyor, sorguluyor, şeffaflık istiyor. Bunun ne kadarı İslâm âlemi ve ülkemize yansımış?

Artık samimî dindar ve hürriyetçi zihinler sorgulamalı: İktidar hürriyetçi, demokrat mı?Uygulanan eğitim politikası İslâmî mi; yoksa, Kemalizmin, vahşi kapitalizmin, politikaları mı? Anayasa, kanunlar fıtrata uygun mu? Adalet sistemi Kemalizmin, vahşi kapitalizmin mi?  

İktidarın aileye, cemaatlere uyguladığı politika İslâmî mi; yoksa, Kemalizmin, vahşi kapitalizmin ürünü mü? İktidarın uyguladığı Anayasa, demokratik mi? Baştan sona yasaklarla dolu 12 Eylül 1980 darbe-i münafıkanesinin ürünü 1982 Anayasası hâlâ geçerli değil mi?  

İktidarın uyguladığı ekonomik politika İslâmî mi, yoksa, Kemalizmin, vahşi kapitalizmin politikaları mı? Uygulanan dış politika “sulh/barış, dayanışma ve yardımlaşma” üzerine bina edilen bir politika mı yoksa, Kemalizmin, vahşi kapitalizmin mi? “İşler “liyakat, hak etme/adalet” esaslarına göre mi; yoksa, Kemalizmin, vahşi kapitalizmin müstebit kurallarına göre mi? 

İktidar ve yöneticiler meselelere hürriyet/ meşrûtiyet/ demokrasi, şeffaflık, sorgulama gibi değerlerle mi yaklaşıyor; yoksa müstebit Kemalizmin, vahşi kapitalizme göre mi? Yolsuzluk, yoksulluk ve rüşvetler engellendi mi, yoksa eskiye nazaran azıttı mı? Milletimizin örf ve geleneklerine aykırı yayın yapan başta tv kanalları olmak üzere İslâmî bir eğitim ve kültürü mü yansıtıyorlar? Yoksa, Kemalizmin, vahşi kapitalizmin politikaları mı? İktidarın takip ettiği ötekileştirici politikalar sorgulanmalı değil mi?   

AB’ye niçin girilemedi; bunun için gerekli performans niçin sergilenmiyor?

“Biz Müslümanız, onun için almıyorlar!” sözleri havada kalıyor! Buyurun, özbeöz Avrupalı İngiltere’ye, Brexit ile kan kusturuyorlar ve standartlara, ölçülere riayet etmesini istiyorlar!

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyaset ve ekonomide darboğaza sürükleniyoruz

    Türkiye menşeli ürünlere de mi boykot?

    Bakan Pakdemirli: Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı

    'Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı'

    Halkın enflasyonu aldı başını gidiyor

    Sağlık personelinin 'istifa' talebi kabul edilmeyecek

    Yurt genelindeki yangınlara ilişkin Bakan Pakdemirli'den açıklama

    Hatay'daki yangın yerleşim yerlerine sıçradı

    Koca: Ağır hasta sayımız 1827'ye yükseldi

    Ermenistan'dan Azerbaycan köyüne misket bombalı saldırı

    TBMM'den Macron'a 'telin ve teşhir' kararı

    Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle 663 ölüm daha

    Rize'de karantina kuralarına uymayan 118 kişi yurda yerleştirildi

    İmamoğlu sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu

    Fransa'da işsizlik oranı yüzde 9,5'e yükseldi

    Gram altın rekor kırdı

    Kaliforniya'da orman yangını: 100 bin kişi tahliye edildi

    Dolar 8,16'yı gördü

    Tarım arazilerini ''hobi bahçesi'' için satanlara caydırıcı cezalar geliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tahriklere en doğru cevap
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Artık sorgulama zamanı gelmedi mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Resûlullah’ı (asm) anlamak
    Genel

    Siyaset ve ekonomide darboğaza sürükleniyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dışarı çıkmayın; kitap okuyun
    Ahmet BATTAL

    Hangi bahçenin gülü?
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    Said YÜKSEKDAĞ

    Kâinatın şenlendiği gün
    Cenk ÇALIK

    Tasfiye makineleri olan sinekler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.