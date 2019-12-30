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30 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Aşk ve şevkle hizmet seferberliği

Ali FERŞADOĞLU
30 Aralık 2019, Pazartesi
Son bir senedir süre gelen cemaati sıkıntıların önemli bir kısmı aşıldı şükür. Artık Yeni Asya’dan Size köşesinde ilân edildiği gibi yeniden aşk ve şevkle seferberlik zamanı…

“Seferberlikte ne yapmalıyız?” sualinin cevabına geçmeden önce aşk ve şevkimizi kıran birkaç noktaya dikkat çekelim:

Sual: “Bâzı eşhâsın hatâsından gelen bu musîbet, bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir?  1

Cevap: Aşk ve şevksizlik dahi “…bir musîbettir ve ceza-yı amel bir azaptır… Hem böyle umumî musîbetler, ekser nasın hatasından geldiği cihetle, o insanların ekseri (kısm-ı azamı) tevbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def olur.”  2

Demek ki, ekseriyetimizin payı vardı ki, kadere fetva verdirmişiz… Kabahati bazı eşhasa yükleyip kenara çekilemeyiz! 

Çünkü, başımıza gelen olumsuz hadiselerin bir de İlâhî ikaz yönü vardır!

Bu sıkıntılar bir keffaret-i zünup / günahlara kefarettir! Bir izdiyad-ı makamdır/manevî makamının yükseltilmesidir! Ve kaderin adaletidir!

Unutmayalım ki, “insan, imtihan ve hizmet” olan yerde problemler de kaçınılmazdır. Zira, “Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin (hayırlı işin) çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır…” 3 

Kilolarca altın külçesi ateşe girip erimediği, kafasına çekiçler yeyip altın liraya veya bir takıya dönüşmezse, işe yaramaz; öyle kalır! Keza, demir cevheri de...

 Ve farkına varalım ki, yağmurdan önce hava kararır, gök gürler, şimşek çakar; peşinden rahmet gelir. Dolayısıyla “Musîbet şerr-i mahz olmadığı için, bazan saadette felâket olduğu gibi, felâketten dahi saadet çıkar.”  4 

Aşk ve şevkle hizmet seferberliğine çıkmalıyız. Zira, apaçık, “Şeksiz şüphesiz” gördük ki, “İnayet-i İlâhiye perde altında bizi muhafaza etmekle “E’se entekrehu şey-en vehuve hayrulleküm/Umulur ki hoşlanmadığınız birşey sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara Sûresi, 216.) âyetine mazhar olduk.

Bütün olumsuzlukları, sıkıntıları hizmete çeviren Üstadımızı dinleyelim: “Evet, evet, neam, neam. Sivrisinek tantanasını kesse, balarısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz.” 5 

Öyle ise, sabretmeli, belki şükredip daha bir gayretle çalışmalı. Zira, her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır. 

Ve imanımız var ki, meali şöyle olan âyet-i kerimeye de mazharız:

 “Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.”  6

O halde yalnız O’ndan korkarak ve O’ndan bekleyerek seferberliğe çıkma zamanı...

Dipnotlar:

1- 14. Söz’ün 2. Zeyli, s. 158. 2- Emirdağ Lâhikâsı, s. 33. 3- Lem’alar, s. 171.  4- Sünûhat, s. 56. 5- Münâzarât, s. 45-46. 6-Talak Sûresi, 4.

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