Astrofizik çağa uygun duâ ve zikir

Astrofizik, kâinatı ve içindeki yerimizi anlama ilmidir.

NASA, hedefini, “kâinatın nasıl başlayıp geliştiğini keşfetmek, nasıl işlediğini bulmak ve diğer yıldızların çevresindeki gezegenlerde hayat aramak” şeklinde ortaya koyar.

Ve keza bu hedeflerin üç geniş çaplı soru ürettiğini belirtir: “Kâinat nasıl işler? Biz buraya nasıl geldik? Yalnız mıyız?”

Şimdi, astrofiziğin keşfettiği, başımızı döndürecek ve ancak “Allahuekber!” ile sükûnete kavuşturacak bazı rakamlara göz atalım:

Astrofizik uçsuz bucaksız kâinatın yıldız, samanyolu, galaksiler ve nebulalar arasındaki mesafeleri ışık yılı ile hesaplar.

Işık yılı, ışığın bir yılda kat ettiği mesafe anlamına gelir. Işık saniyede 300.000 kilometre yol kat eder. Bu rakam 60, çıkan rakam 60, çıkan rakam 24, çıkan rakam 365 ile çarpılır ve bir ışık yılı yaklaşık 9.5 trilyon kilometre bulunur.

Kur’ân, 7 kat semavattan haber verir. Birinci kat semavat, Samanyolu ya da Kehkeşan, içinde Güneş Sistemi’nin de bulunduğu gök ada. Samanyolu’nun merkezi Güneş’ten yaklaşık 25-28 bin ışık yılı uzaklıktadır. Yüz milyarlarca yıldızı barındırır.

Henüz bize ulaşmamış, 10 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan; uçaklardan katrilyonlarca kat büyük ve birkaç bin kat hızlı milyarlarca yıldızı barındıran milyarlarca samanyolu bulunmaktadır.

Ve diğer 6 kat semavatı ve genişlediğini düşünün! “Ve-ssemâe beneynâhâ bi-eydin ve-innâ lemûsi’ûn(e) /Biz göğü ‘büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz Biz onu sürekli genişleticiyiz.” (Zariyat Sûresi, 47.)

Madem ilim, fikir, rakamlar başımızı döndürecek 13.4 milyar ışık yılı ötelere uçmuştur. Bediüzzaman’ın tefekkürü, zikri, duâyı da astrofizik çağına uyarladığı şu duâyı yaparak teskin olabiliriz.

“Yâ Rabbi! Bismillâhirrahmânirrahîm hakkı için, yâ Allah, yâ Rahmân, yâ Rahîm!

“Efendimiz Muhammed’e (asm) ve onun bütün âline ve ashabına, bütün Risale-i Nur hurufatının adedince, bu adedin dünya ve âhiretteki bütün ömrümüzün dakikalarının âşireleriyle darbı adedince, bütün bu adetlerin de benim ömrüm müddetince zerrât-ı vücudumun sayısıyla darbı adedince salât ve selâm et. Beni, Risale-i Nur’un neşrinde bana yardım edenleri, bu risalenin kâtibini, atalarımızı, üstadlarımızı, şeyhlerimizi, kız ve erkek kardeşlerimizi, Risale-i Nur’un sadık talebelerini ve bilhassa bu risaleyi yazan ve istinsah edenleri, bu salâvatlardan herbiri için bir sadâka ile mağfiret et, rahmetinle ey Erhamürrâhimîn! âmin.” (Bediüzzaman, Şuâlar, s. 161.)

Ki, Kur’ân’da duâmız mealen, şöyle olduğu beyan edilir: “Onların duâları, ‘Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur’ sözleriyle sona erer.” (Yûnus Sûresi, 10:10.)

Asıl hayat bu tefekkür ve duâdadır.