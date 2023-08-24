“Avrupa’yı kurtaracaksınız!”

AKP iktidarı, menfi milliyet, şovenist milliyetçilik ve devletçiliği barındırır. “Devletin bekàsı için de her şey, hatta halkın hakları da fedâ edilir” anlayışı da kesinlikle reddedilmiştir.

Sosyal hayatın ihtiyacından doğan müsbet milliyete gelince, onun ruhunu İslâm, aklını ise Kur’ân ve îman teşkil eder. Din, milliyetin hayatı ve ruhudur. Müsbet milliyet yardımlaşma ve dayanışmaya, adâlet ve insanlığa sebeptir. Resûlullahın (asm) mealen, “Sizin en hayırlınız, sınırı aşıp günaha girmemek şartıyla milletini, aşîretini müdafaa edenlerinizdir”1 diye buyurur.

İslamiyet, kesinlikle “ırk ve menfî milliyet” anlayışını kaldırdığından Müslümanlar sadece kendi dindaşlarını koruyup-gözetmemişler, kim olursa olsun hak sahibine hakkını vermeye çalışmışlar. Yardımlaşmada hiçbir din, mezhep, ırk ayırt etmeksizin insanlığı kucaklayan örnek davranışları yabancılarca da tesbit edilmiştir: “Türkler, zekâtlarını fakir komşularına verirler. Ve o da yoksa, önlerine gelen fukaraya verirler. Çünkü çok hayırseverler. Din ve mezhep ayırmaksızın, ister Müslüman, ister Hıristiyan, ister Yahûdî olsun, bütün muhtaçlara yardım ederler.”2

Batıyı da içine düştüğü “ırkçılık illetinden” kurtaracak olan yine İslâmın hakikatlarıdır. Solcu düşünür Bernard Kouchner, şu gerçeği ortaya koymuştu: “Biz komünizme karşı bir zafer kazandık. Ama biz de yenildik. Çünkü, birbirimize söyleyecek bir şeyimiz kalmadı. Ama İslâm ülkeleri ve halkları öyle değil. Sizden öğreneceklerimiz var diyorum. Dayanışmayı, âile bağlarını, yeniden insan olmayı öğrenebiliriz sizden. Irkçılığa karşı bir panzehir olacaksınız bizim için. Avrupa’yı kendi içine dönük bir kale olmaktan kurtaracaksınız. Irkçılığın 2. Dünya Savaşı öncesine benzer bir dönüş yapmasından çok korkuyorum.”3

“Elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya mânevî bir kıyâmet başlarına kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere’nin Kur’ân’ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika’nın Din-i Hakkı arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi, rûy-i zeminin geniş kıtaları ve büyük hükümetleri, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar.”4

Dipnotlar:

1-Ebû Dâvûd, Edep: 113.;

2-M. de Thevenot, Etat ad’un Voy Fait au Levant, s. 95.; 3-Nilgün Cerrahoğlu, Milliyet, 2 Nisan 1995.; 4-Sözler, s. 141.