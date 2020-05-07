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7 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

“Bağdat tarrarları” ve gerçek tevekkül

Ali FERŞADOĞLU
07 Mayıs 2020, Perşembe
Bediüzzaman, 1910 yılının sonlarında Doğu vilayetlerini gezerek meşrûtiyetin, demokrasinin nasıl ve ne zaman geleceğini anlattığı sohbette şöyle bir sualle karşılaşır:

“İnşaallah, tâliimiz varsa (hürriyeti, meşrûtiyeti, demokrasiyi) biz de göreceğiz. Bize tevekkül kâfi değil midir?”

 “Cevap: Bîçare tâliinize siz de yardım etmelisiniz. Bağdat tarrarları (dilencileri, yankesicileri) gibi olmayınız. Sizin atâlet bahanesi olan şu teşebbüssüz tevekkülünüz, nizâm-ı esbâbı (sebepler dairesindeki düzeni, hikmeti) reddet- tiğinden, kâinatı tanzîm eden meşîete (İlâhî istek, talep, iradeye) karşı temerrüd (inat/diretme) demektir.” 1

“Tarar”ın izahına geçmeden önce insanın şu özelliğini de nazara verelim: “İnsan, bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak, âcip ve lâtif bir mizaçla yaratılmıştır. O mizaç yüzünden, insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Meselâ, insan, en müntehap şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, ziynetli şeyleri arzu eder, insaniyete lâyık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister.” 2

Yani, çok çeşitli arzuları, emelleri, hedefleri, gayeleri takip eden insan, bir an önce bunlara kavuşmak ister. Bir âyette mealen belirtildiği gibi, “İnsan âcul (bir tabiatta) yaratılmıştır.” 3 Halbuki, âcul, aceleci, yani, sebeplere müracaat etmeden bir an önce hedefe ulaşmak için basamakları ikişer, üçer atlar. Bu, hikmet ve imtihana ve Sünnetullah’a aykırıdır.

Acelecilik, sağlıklı düşünmeyi engeller, sebeplere riayet etmeyi, yani, tabiat kanunlarına uymayı reddeder. Âcul, basamakları ikişer, üçer atlar. Bu durumda hedefine ulaşamaz; tökezler, düşer, başladığı yere döner.

O halde bir işi, bir hizmeti yapmak, bir hedefe ulaşmak isteyen teenni ve dikkatle hareket etmek; Allah’ın hikmet düsturlarına, tabiat kanunlarına, sebeplere uygun hareket etmekle mükelleftir.  

“Nasıl ki bir ekmeğin vücudu, tarla, harman, değirmen, fırına terettüp eder. Öyle de, tertib-i eşyada bir teennî-i hikmet vardır. Hırs sebebiyle, teennî ile hareket etmediği için, o tertipli eşyadaki mânevî basamakları müraat etmez; ya atlar, düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksada çıkamaz.” 4 

Şimdi gelelim “Bağdat tarrarları” tabirine: Tarrar, yankesici, dolandırıcı, hırsız demektir. Çalışmadan, zahmet, sıkıntı çekmeden bir an önce zengin olmak ve mala kavuşmak ister.

Tevekkül fazrdır ve güzel bir haslettir. Görünüşte tevekküle benzeyen tembellik ise çirkindir. Tembellik tevekkül zannedilmesin. 

Zira, tevekkül, Sani’-i âlemin koyduğu sebeplere, Sünnetullaha, adetullaha, tabiat kanunlarına uyduktan sonra sonucu Allah’tan beklemektir.

“Şu tevekkül (tembellik anlamındaki tevekkül) döner, nefsini nakzeder.”, yalanlar. Yani, “Hayır ben tevekkül değil, tembelliğim” der.

Müslümanları bu perişan hale düşüren sebeplerden birisi de tevekkülü yanlış anlaması değil midir?

Dipnotlar: 

1- Bediüzzaman Said Nursî, Münâzarât, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 29-30. 2- Bediüzzaman, İşaratü’l-İ’caz, s. 140. 3- Enbiya Sûresi, 21/37. 4- Bediüzzaman, Mektubat, s. 263.

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