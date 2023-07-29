Bağıralım müstebit ve zalim Yezid’lere!

Peygamberimizin (asm) cennet genci diye övüp sevdiği torunu Hz. Hüseyin (ra), saltanatçı, zalim, müstebit I. Yezid’in emriyle; Hicri 61, 10 Muharrem (M, 10.9.680’de) Kerbelâ’da, 72 çoluk-çocuk aile efradıyla şehid edildi!

Hz. Hüseyin’in (ra) kesik başı ve esirler Dımaşk/Şam’a gönderilmiş; kesik başını cami cemaatinin önüne atmış, elindeki değnekle dudaklarına dokununca kahraman sahabi Hz. Ebû Berze ürpererek sertçe bağırmış:

“Sen değnekle Hüseyin’in dudağına vuruyorsun ha! Yezid çek sopanı Hüseyin’in dudaklarından! Vallahi ben o dudakları Resulullah’ın (asm) öptüğünü gördüm Ey Yezid!”1

Onun dışında hiç kimsenin tepki göstermemişti; çünkü, ekmeklerini Yezid veriyordu! Günümüz Yezid’leri “Ağaç kökü yesinler!” deyip açlığa mahkum etti binlerce masumu! İstibdada, zamlara, pahalılığa! Halbuki, “Rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenâb-ı Haktır… Gayr-ı meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle, vicdanını, belki bazı mukaddesâtını rüşvet verip, menhus, bereketsiz bir mal-ı haramı kabul eden düşünsün ki, ne kadar muzaaf bir divaneliktir!”;2 dilsizlikle zillet, sefalet ve vicdan azabıyla sürünür gider!

“Hürriyetçi” olan Hz. Hüseyin (ra) hilafetin babadan oğula değil, “seçimle” gelmesini istediğinden biat etmemişti! Çünkü, “Şeriat-ı Garra zemine nüzûl etti; tâ ki, zeminin yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin, şu insaniyetten siyah lekesini izale etsin; hem de, izale etti. Fakat, vaesefa ki, muhît-i zamanî ve mekanînin tesiriyle, hilafet saltanata inkılap edip, istibdat bir parça hayatlandı. Ta Yezid zamanında, bir derece kuvvet bularak, başını kaldırdığından, İmam Hüseyin Hazretleri hürriyet-i şer’iye kılıncını çekti, başına havale eyledi. Fakat, ne çare ki, istibdadın kuvveti olan cehil ve vahşet, cevanib-i alemde zeynab gibi Yezid’in istibdadına kuvvet verdi.”3

Bugün, Hz. Ebû Berze gibi bağırmalı. Cehaletle hukukumuzu aramasını bilmezsek, ehl-i hamiyeti dahi başımızda müstebit kesilecek, baskı, zam ve zulümlere devam edecek! Aklı başta, vicdanı kalbinde ey ehl-i hamiyet! İstibdatın şerrini “buğz ederek” izale etmezsek bizi perişan edecek bugünkü gibi.

Dipnotlar: 1-Usulü’l-Gabe, 5:20; Sahabiler Ansiklopedisi, s. 310.; 2-Münâzârât, Enst./intr, s. 37.; 3-Mektûbât, s. 406.; 3-Münazarat, s. 38