Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ister misiniz?

“Sağlığımıza dikkat! Dengeli beslenmeli, dengeli hayat sürdürmeli. Bağışıklık sistemimizi maddî-manevî güçlendirmeli. Maddî hastalıklarımızın da kaynağı strestir, uzak kalmalı.” Bunlar her doktorun baş tavsiyeleridir.

Risale-i Nur’u okuyup, müzakere, mütalâa ile bağışıklık sistemimizi çok ucuz yolla güçlendirmek mümkün! Zira, “Nurlar’la ya okumak veya okutmak veya yazmak sûretindeki meşguliyet; tecrübelerle kalbe ferah, rûha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor.” (Şuâlar, s. 410) Bu hamaset değil, ayniyle hakikat. Şöyle ki:

Kur’ân mü’minlere rahmet ve şifadır. (İsra Sûresi, 82) Risale-i Nur Kur’ân’dan süzülmüştür. Risale-i Nur’da her mevzu bir veya birkaç Esmaya dayandırılarak izah ve ispat edilir. Herbir Esma’nın bir şifa yönü vardır. İnsan Esma zikrini esas yaparsa, düğümlerimiz, şifrelerimiz açılır. Tıpkı, hareket, ses ve ısı sensör sistemi gibi.

Baştan sona Esma-i Hüsna ile örülen Risale-i Nur devamlı, şuurlu Esma zikri yaptırır. Meselâ, yalnızca Birinci Söz’de 13 Esma-i Hüsna nazara verilir: Allah, Rahman, Rahîm, Mâlik, Ebedî, Hâkim, Ezelî, Kadîr, Hak, Rezzâk, Ehad, Samed, Mün’im” (Sözler, s. 11-13)

Yapılan bir araştırmaya göre işteki stres ve maaş kaygısı gibi ekonomik endişeler felç ile kalp krizi riskini yüzde 30 arttırıyor. (JAMA Network Open/Yeni Asya/18 Aralık 2021) Aşırı korku, endişe, heyecan, yerinde kullanılmayan adavet gibi duygular stres sebebidir ve aşırı asit ifrazatı yaptırır. Bu da bedenimizi tahrip eder. Risale-i Nur, tefekkür ile moralimizi yükselterek ümit ve şevk aşılar. Kaygılarımızı, heyecan, korkularımızı hafifletir. Belâ ve musîbetlerin hikmetlerini, müsbet, faydalı yönlerini anlatarak maddî-manevî rahatlatır.

Risale-i Nur baştan sona psikolojimizin (din psikolojisi) tahlilleri yapar ve davranış biçimlerimizi pozitif düzenler. Sevgi-düşmanlık, cesaret-korku, vesvese ve sair bütün olumlu-olumsuz duygularımızı kime, nasıl, hangi ölçüde kullanacağımızı ders vererek denge sağlar. Kadere iman, 26 Söz, 10. Söz, Hücumat-ı Sitte ile ölüm ve sair korkuların tedavisi yapılır. 21. Söz’de vesvesenin yol açtığı hastalıklar tedavi edilir.

Doğru cevaplanmayan sorular ve bilinmezlik içten içe kemirir, korkutur, tehlikeli yollara sürükler. Risale-i Nur âdeta koruyucu hekimlik gibi bağışıklık sisteminizi güçlendirerek “kalbe ferah, rûha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor.”