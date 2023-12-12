Bahtiyar bir gençlik geliyor!

Geçen Cumartesi akşam üzeri Yalova’nın pek soğuk sokaklarından kalabalık bir grup sloganlar atarak geçiyordu. “Nihayet Yalova’lı gençler de Filistin/ Gazze için harekete geçti!” diye sevinçle pencereye koştuk! Bağıranlar FB’lilerdi; Beşiktaş’ı mağlup etmişlerdi!

Gaddar İsrail; bebek, kadın, çoluk-çocuk demeden binlercesini vahşice katletmeye devam ederken, gençlimiz tuttuğu futbol takımı için zafer çığlıkları atıyor! Gençlik adına, insanlık ve Müslümanlık adına içimiz “Ââh, vâh, cıııızzz!” etti. Kendimi tutamadım; gününü gün eden “kindar gençlik!” yetiştirenlere “yufff!” olsun, dedim.

Ciddi hukuk ihlalleri uluslararası raporlara yansıyan; binlerce insanı delilsiz, belgesiz hapse atan; aileleri darmadağın edenlere karşı “Hak, hürriyet, hukuk” aramayan, “zalimler için yaşasın cehennem!” diyerek yürüyemeyen bir gençlik yetiştirenlere “yufff!” olsun.

İktidarın tüm güç ve imkânlarına kavuşturulan, “itikatsız, duyarsız, yalnız dünyevî hapsi düşünen güruhu” ortaya çıkaranlara “yufff!” olsun. Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvetle köşe dönmeye çalışanları mahsül verenlere “yufff!” olsun. Adaleti felç, eğitimi meflûç, toplumu kutuplaştırarak ekonomiyi çökertenlere “ses çıkarmayan!” kalabalıklar yetiştirenlere “yufff!” olsun. Sprorla ilgilenenlere lafımız yok! Kendini, kimliğini kaybeden, aramasını da bilmeyenlere acıyoruz!

Ümitvarız ki, “Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız...”1 diye feryad eden sese de kulak verecek potansiyel gençler de geliyor:

“İslâm ve Türk gençleri, kahramanâne davranıp, iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı, Risâle-i Nur’un Meyve ve Gençlik Rehberi gibi keskin kılınçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir. Yoksa, o bîçare genç, hem dünya istikbâlini, hem mesud hayatını, hem âhiretteki saadetini ve hayat-ı bâkiyesini azablara, elemlere çevirip mahveder. Ve sû-i istimâl ve sefâhetle hastahânelere ve hayatın taşkınlıkları ile hapishânelere düşer. Eyvahlar, esefler ile, ihtiyarlığında çok ağlayacak. Eğer terbiye-i Kur’âniye ve Nurun hakikatleriyle kendini muhâfaza eylese, tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan ve mesud bir Müslüman ve sâir zîhayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olur.”2

Sizlere müjde; her gecenin neharı, her kışın baharı katiyetinde bahtiyar bir gençlik geliyor!

Dipnotlar;

1-Lem’alar, Enst./intr., 124.;

2-Sözler, s. 136.