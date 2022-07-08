Bakarperestlik, kurban ve acımak!

Acaba bazı hayvanseverlerin hayvan kesimine karşı gelmesinin sebebi genlerindeki “bakarperestlik”, yâni ineklere, tabiata tapma hastalığından mıdır? Bakarperestlik, totemcilik, taş, ağaç, ineklere tapma nasıl ve nereden çıkmış?

“Mısır kıtası, kumistan olan büyük çölünün bir parçası olduğundan mübarek Nil nehrinin feyziyle gayet mahsüldar bir tarla hükmüne geçmiş. O Cehennemnümûn sahrâ komşuluğunda şöyle Cennet-misâl münbit, mübarek bir zeminin bulunması, çiftçilik ve ziraatı, ahalisinde pek mergub bir sûrete getirmiş. Ve orada oturanların seciyesine öyle işlemiş ki, ziraatı ‘kutsî’ ve zuraat vâsıtası olan ‘inek ve öküzü’ mukaddes bir ma’bud derecesine çıkarmış.

“Hattâ o zamandaki Mısır milleti öküz ve ineğe, ibâdet etmek derecesinde bir kudsiyet vermişler. İşte o zamanda benî İsrâil dahi o kıtada yaşıyordu. O hal ve terbiyeden bir hisse aldıkları, ‘icl’ meselesinden anlaşılıyor.

“İşte Kur’ân-ı Hakîm, Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâmın risâletiyle, o milletin seciyelerine girmiş ve istidadlarına işlemiş olan o bakarperestlik mefkûresini kesip öldürdüğünü, bir bakarın zebhi ile ifham ediyor.

“İşte şu hâdise-i cüz’iye ile bir düstur-u küllîyi, her vakit, hem herkese gayet lüzumlu bir ders-i hikmet olduğunu ulvî bir i’câz ile beyân eder.

“Buna kıyasen bil ki, Kur’ân-ı Hakîmde bâzı hâdisât-ı tarihiye sûretinde zikredilen cüz’î hâdiseler, küllî düsturların uçlarıdır.” (Sözler, s. 224.) Kuban kesmek, aynı zamanda, “maddeperestlik, tabiatperestlik hevesini” kırıyor.

İtirazın bir sebebi de “merhamet, şefkat, acıma” duygusunun sapmasıdır. Hayvanlar, şuur sahibi değil hem kesilmelerinde acı hissetmezler: “Hattâ kesilmek için yatırılan bir hayvan, birşey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister; fakat, o his dahi gider, o elemden de kurtulur. Demek en büyük bir rahmet, bir şefkat-i İlâhiye, gaybı bildirmemektedir ve başa gelen şeyleri setretmektedir.” (Şualar, s. 182.) “İnsanın kafasında akıl olduğu için, o akıl, geçmiş elemleri ve gelecek korkuları tokatıyla, yüzüne, gözüne, başına çarparak döğüyor; bir lezzet içinde bin elem katıyor.” (Sözler, s. 327.)

Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ve insanlık alemine hayırlara vesile olmasını dilerim.