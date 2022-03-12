‘Bana bir daha kitap getirme!’

Çıkışta camiden cemaatdaşıma “Biliyorsunuz Âlâk Sûresi ilk âyet: “Yaratan Rabbinin ismiyle oku!” şeklindedir. 3. âyete, “Oku!” emri tekrarlanır. 4. âyet, O, kalemle öğretendir. 5. âyette, “İnsana bilmediği şeyleri öğretti.” diye ilme, bilime yönlendirir…” diye hatırlattık.

“Tabiî, mutlaka okumamız gerekir. Müslümanlar hiç okumuyor! dedi. Bir başka zaman, “Bir rivayette, ‘Oku!’ ile başlayan Alâk Sûresi’nin hemen ardından, Kalem Sûresi nazil olmuş ve yazının en önemli malzemesi “kalem” övülmüştür.

Okumak, ilim, düşünme, tefekkür, ile ilgili 780’i aşkın âyetten” de bahsettik ve anlatmaya çalıştık: “Kur’ân’da, “oku!” kökünden türemiş 87 kelime, üç ayrı âyette de, “okuyunuz!” çoğul şeklinde emir verilmiştir. 68 yerde ise, “okunan” mânâsını telkin eden “Kur’ân” kelimesi geçer. “Yazmak” mânâsına gelen “kitap” kökünden türemiş 320 kelime yer alır. Tekil, çoğul olarak, 261 yerde “kitap” kelimesi zikredilir. Yine isim olarak bir yerde, “mektup” yer alırken; 58 yerde de aynı kökten “fiil” olarak geçer. Yazmak mânâsında “satr” kökünden türemiş 5 ayrı kelime işlenir. Kezâ, yazmak mânâsını ifâde eden “ze-be-re” kökünden 11 kelime. Bunlar toplandığında, “yazmak” mânâsında 336 kelime eder. Bilmek mânâsında “ilm” kökünden 780 kelime geçer. “İlm” mânâsında, “hikmet” 20 “hâkim” 97 yerde tekrarlanır. İlim ve teknoloji kazanmanın yolu yüksek, derin, detaylı “tefekkür” 18, “akl ve taakkul” 49 defa tekrarlanır. Tefakkuh, tedebbür, tefehhüm, şuûr” yüzlerce kez, “kalem”, 4 yerde geçer. Ve “Kalem üzerine yemin edilir. (Kalem, 1) Bir başka namaz çıkışında;

“Üç cevherimiz var: İslâmiyet, insaniyet, milliyet. Üç düşmanımız var: Cehalet, fakr, ihtilaf. Okumak, yine okumak, yine okumak! Sonra biri birinizin elini sıkı tutmak, ittihat etmek, ittifak âleminde yaşamak!” (ESDE, YAN, s. 25) şeklindeki pasajları naklettik.

“Tabiî, tabiî, mutlaka okumamız gerekir. Müslümanlar hiç kitap okumuyor!” diye tekrarladı. İçimden “Tamam, kıvama geldi!” deyip “Peygamberimiz Eşlerine Nasıl Davranırdı?” isimli kitabı verdik. Bir zaman sonra, “Kitabı okudum, getireyim, bir daha da bana kitap getirme!” demesin mi? “Niye, ne oldu?” deyince, “Hep bildiğimiz, dinlediğimiz şeyler!..” dedi.

İçimden “Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku.” (Sözler, internet, s. 628) Yoksa, cehalet derelerinde kalmak var diye geçirmeden de edemedim!..