Bana da “yuf!” olsun!

“İnsanın kıymet ve mahiyeti, himmeti nispetindedir. Himmetin derecesi ise, maksat ve iştigal ettiği şeyin nispetindedir… Yuf onların akıllarına ki, şöyle bir vehm-i bâtılın hükmüne esir oldular.”1

Himmet; akıl, kalb, irade, duygu ve düşünceyi güzel şeylere yöneltmektir. İnsanın değeri de buna göredir. Bu pencereden ülkeye bakarsak:

“Adil yargılanma, din ve vicdan hürriyeti, eğitim, ifade özgürlüğü ve güvenliği” gibi haklar ihlal edilirken yüzbinlerce masum hapislerde. “Özel hayatın korunması, örgütlenme hürriyeti, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” gibi haklar bilhassa son yirmi senedir ayaklar altında.

Bütün bu haksızlık, zulümler göz önünde cereyan ediyor! Anneler, babalar, çocuklar, emekliler, dar gelirliler feryat ediyor! Ne var ki, “emr-i bil-ma’ruf nehy-i an-il-münker/doğru, iyi, güzel, hakkı emretmek; kötü, yanlış, çirkinden men etmekle” mükellef olanlar, “eliyle, diliyle düzeltip kalben buğz etmekle” mükellef olanlar kılını kıpırdatmıyor! Ey dindarlar, hocalar, imam-hatipler, kanaat önderleri size “yuf” olsun! Avukatlar, hakimler, savcılar, adalet mekanizmasında yer alanlar size “yuf” olsun! Psikologlar size “yuf” olsun! Siyaset bilimcileri, siyasetçiler, yöneticiler size “yuf” olsun! İlim, fikir adamları, gazeteciler, sendika ileri gelenleri size “yuf” olsun. İlmin izzeti, bulunduğunuz makamın şerefi, vicdanın himmeti dinin emri, yanlışın, haksızlığın, zulmün, karşısında susmamayı, düzeltmeyi, emreden ayet ve hadisleri dinlemediğinizden size “yuf” olsun! “Hak, hürriyet, adalet, meşrutiyet, meşveret, demokrasi, cumhuriyet, kuvvetler ayrılığı prensibi, parlamenter sistem, şeffaflık ve sorgulama” kültürünü hayatımıza sokan, “Riyaset-i şahsiyeyi savunanlar” size “yuf” olsun! Bediüzzaman’ı okuduğu halde, müstebit tek adam sistemine “razı” olup aldandığınız için size de “yuf” olsun!

Bütün bu dehşetli halleri gözlemleyip, yaşadığım, bugün de en vahşi uygulamalarını gördüğüm; yıllardır yazdığım, anlattığım halde; “Demir Çarık Demir Asa” tebliğ ve irşad vazifesini yapmam gerekirken nevm-i gaflette mışıl mışıl-affedersiniz-horul horul uyuyabildiğim için bana da “yuf!”, hem de iki kere “yuf, yuf!” olsun!

Dipnotlar:

1-Muhakemât, Enst./inter, s. 114