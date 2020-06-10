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10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Başka musîbetler gelir!

Ali FERŞADOĞLU
10 Haziran 2020, Çarşamba
Günahların cezaları, iyiliklerin mükâfatlarının bir kısmı bu dünyada peşindir.

Meselaâ, içki içmenin (alkol), faiz yemenin, kumar oynamanın cezaları peşin; başkalarına iyilik, oruç ve namaz gibi sevapların mükâfatlarının bir kısmı peşin değil mi?

Bunlar şaşmaz, değişmez, “Sünnetullah, adetullah” denen İlâhî kanunlardır. Bu kanuna binaen, “virüs salgın vak’aları artar” hükmü doğrudur. Bunu nereden mi çıkarıyoruz? Siz, aşırı davranışları yüzünden başta çocuklarınızı, yakınlarınızı, arkadaşlarınızı önce güzellikle nasihat ederek vaz geçirmeye çalışmaz mısınız? Eğer aldırmazlarsa, ihtar ile hatırlatırsınız. İhtar mesajını da almazlarsa şiddetle kınarsınız.

Şimdi şu pencereden bakalım: “Kadîr-i Zülcelâl, herbir unsura çok vazifeler vermiş ve herbir vazifede çok neticeler verdiriyor.” (Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 159)

Belâ ve musîbetlerin gelmesinin sebepleri, hikmetleri şöyle sıralanır:

Bir kısmı ihtar-ı Rahmânîdir… İlâhî birer ihtar, birer hatırlatma, birer ikazdır. Ve bir kısmı keffâretü’z-zünubdur. Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerî olan âczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir.

Eğer koronavirüs ile verilen bu mesajları alır, tevbe eder, helâllik dilersek mesajı almış oluruz ve salgın kâbusu biter. Yok mesajı alamazsak, ya daha da şiddetlenecek veya daha başka bir unsur eliyle belâ ve musîbetler gelir!

Öbür taraftan “kader adalet eder” zaviyesinden de bakıldığında mesaj kesinlikle böyledir: “Senin başına gelen zulümler ve musîbetlerin altında kaderin adaleti var.” (Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikâsı, s. 173)

Bize dedi ki korona, “Siz misiniz masumlara zulmeden… Eden bulur kaidesince siz de buyurun ev hapsine! Siz misiniz yüz binlerce insanın nahak yere işlerine, maaşlarına, emeklilik paralarına el koyan! “Elcezau min cinsil amel” kaidesince gelirinizin yüzde 62’si gitti, sizin de servetlerinize el kondu! Siz misiniz dindarı dindalara, aileleri ailelere kırdıran, kırın biribirinizi!

Zalimleri desteklemek ve meyletmek de Cehennem ateşinin dokunmasına sebeptir: 

“Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati duymayın. Yoksa size ateş dokunur” mealindeki âyetin tehdidine masadak olursunuz. (Hud Sûresi, 11/113) “Bu kadar masumlara zarar vermek ve ezmek yeter! Belki Gayretullaha dokunur, gala (kıtlık) ve veba gibi belâlara vesîle olur.” (Bediüzzaman, Şualar, s. 208)

Hâlâ zulüm devam etmiyor mu? Koronavirüsten ders almayanlar var gibi… İktidar canibi canavar siyasetin gereği gibi hareket ediyor!

O zaman Allah muhafaza, ya koronavirüsün daha şiddetlisi gelebilir veya başka bir musîbet gelip adalet eder. Masum ve mazlumun ahından çekininiz; zira belâ ve musîbetleri miknatıs gibi çeker!

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