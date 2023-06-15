Bazı dindarlar neden zalimleri destekler?

Bir kardeşimiz, “Madem Nurcular Mâmehuran içine girmişler, şeyh-i meşrutiyet yerine ahrar perdesi ve hamiyet-i İslâmiye ve milliye ve elbette ittihâd-ı Muhammedî dairesinde olan şeyh-i Risale-i Nur denilmeli.’1 ne demektir?” diye sordu.

Mamehuran hırsızlarını tevbekar ve sofi eden hikâye meşhur: Van merkez, Çatak, Gürpınar, Beytuşşebab, Adilcevaz, Patnos, Erciş gibi şehirlerde yaşayan Mamehuran aşiretinde sık sık yaşanan hırsızlıklar bir türlü önlenemez. Sonunda, “Herkes malına sahip çıksın” diye ortak bir karar alınır. Koyunları bekleme işi sadece “tembel çoban, değersiz köpeğe” kalmaz; herkes bekler ve hırsızlığın önü kesilir. İşsiz kalan hırsızlar da o sıralarda Şeyh Ahmed’in yolunu keser. Onlara, “Önce beni dinleyin, sonra ne alacaksanız alın, ne yapacaksanız yapın!” der ve etkili bir konuşma yapar. Nasihatin tesiriyle hırsızlar tevbe eder!

Şimdi giriş cümlesinin açılımına bakalım: “İslâm âlemi Mamehuran aşireti gibidir. Müstebit, baskıcı yönetici, dinsiz ve fasıklar toplumun iman ve ahlâk hırsızlarıdır. Risale-i Nur ise dinsizlik, fısk ve istibdatın Şeyh Ahmedi’sidir. Yani Risale-i Nur bu asırda İslam toplumuna sirayet etmiş manevi hastalıkların reçetesi ve ilacıdır” denilmek isteniyor.

Maddeperestlikten bunalmış, adaleti arzulayan, dünyanın faniliğini yaşayıp darbesini yiyen çağın insanı bir vesileyle tevbe etmek istiyor. Çünkü, bu “âleme ilim ve duâ vâsıtasıyla tekemmül etmek”2 için gönderilmiştir. Ne ki, şahsa dayalı, müstebit sistemler yüzünden mahrum kalıyor!

Neden müstebitleri destekliyorlar? Zira, “İnkılab-ı siyasî cihetiyle dîninden havf eden adamın (eyvah dine zarar gelecek diye korkanın) dinde hissesi beytü’l-ankebût (örümcek evi, ağı) gibi zayıf düşmüş cehalettir onu korkutur, taklittir onu telaşa düşürttürür. Zîra îtimad-ı nefsin fıkdânı (kendine güveni olmadığından) ve aczin vücudu cihetiyle, saadetini yalnız hükûmetin cebinden zannettiğinden, kalbini, aklını da hükûmetin kesesinden tahayyül eder, korkar.3

“Hürriyet imanın hassasıdır (özelliğidir).”4 diyen Bediüzzaman, “Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.”5 der. Bugün hak ve hukukunu bilmeyenler, “Bize hürriyet değil, ekmek lazım!” dediğinden sürüm sürüm sürünüyor!

Dipnotlar:

1-Münâzârât, Enst./inter, s. 105.;

2-Sözler, s. 285.;

3-Münâzârât, s. 47.;

4- Age., s. 59.;

5-Emirdağ Lahikası, s. 18.