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23 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bediüzzaman her devirde dimdik ayakta durdu

Ali FERŞADOĞLU
23 Mart 2022, Çarşamba
Esma-i Hüsna’dan olan emn (emân, emânet) türeyen “Mü’min” kelimesi sözlükte “güven içinde bulunmak, vaadine güvenilen” anlamındadır. El-Emin, her ne pahasına olursa olsun her zaman doğruluk, dürüstlükten yana olan demektir.

Mü’min-i Mutlak olan Cenab-ı Hak, gönderdiği Peygamberler insanları doğruluğa, dürüstlüğe, iyiliğe ve hak yola davet etmiştir. Son elçisi Hz. Muhammed (asm), güzel ahlakıyla tüm asırlara ve dünyaya örnek olmuştur. Mekkeliler peygamber olmadan önce de ona Muhammed’ül-Emin diye seslenirdi. Düşmanları bile emanetlerini ona teslim ederlerdi. 

Peygamber varisi Bediüzzaman da Asr-ı Saadet’teki “emin”lik modelini çağımıza taşımıştır. Hakikatleri, idami pahasına da olsa en zalim ve cebbar kumandaların yüzüne karşı haykırmıştır: “Allah’ın en çok sevdiği cihad; zalim hükümdarın yüzüne haykırılan doğru sözdür” (Hadis, Kütübü Sitte, Ebu Saidden rivayet, 96.) hakikatini de bizzat nefsinde yaşamıştır. Ve “Allah’ın kullarından yalnız ilmiyle amel eden alimler haşyet eder, layıkıyla korkar.” (Fatır Suresi, 28.), mealindeki ayetlere de masadak olmuş; O’dan başka hiç kimseden korkmamıştır. Tarihçe-i hayatı buna şahittir.  

Kimi ilim, fikir ehlinin korktuğu devrelerde Bediüzzaman dimdik ayakta durmuş; hakikatleri dosdoğru ortaya koymuştur. Bu peygamber varisliğinin, “eman ve iman kökünden gelen emin bir mü’min” olmanın gereğidir.  

Dolayısıyla “En cebbar firavunlara karşı izzet-i İslamiyeyi muhafaza edip baş eğmediği ve hatta esareti vaktinde Rus’un başkumandanına kıyam etmeyerek ve idamı kabul edecek derecede bir izzet-i diniyeyi” (Emirdağ Lahikası, s. 430.) ile “Hareket Ordusunun Başkumandanı Mahmud Şevket Paşa; Divan-ı Harb-i Örfide on beş adam karşısında darağacında asılı bir vaziyette Divan-ı Harb-i Örfi Reisi Hurşid Paşa, İstanbulu işgal eden İngilizlerin Başkumandanına, Ankara da, divan-ı riyasetinde pek çok mebuslar varken Mustafa Kemal’e” ve tek başıyla dört cebbar kumandanlara mukabele eden” (Hutuvat-ı Sitte, s. 90, 93.) Bediüzzaman’ın Kur’an ve Sünnet-i Seniyyeden içtihad ile istihraç ettiği hüküm ve fetvalara tam olarak güvenebiliriz.  

İlim, fikir ehli ve insaflı herkesin Risale-i Nur’a okuması, incelemesi, neşretmesi, anlatması hakperestliğin ve ilmin izzetinin gereği değil mi?  

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