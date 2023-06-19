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19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Bediüzzaman’ın eğitim modelinin karşılığı nedir?

Ali FERŞADOĞLU
19 Haziran 2023, Pazartesi
Eğitimde devletin getirmiş olduğu ideoloji net bir şekilde Anayasaya da yansımıştır.

1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu ile yapılan değişiklikler Türk eğitim sisteminde günümüze kadar süre gelen merkeziyetçi ve tek tipçi yapı” seküler, tabiatçı, sebepleri İlahlaştıran, tesadüfe dayalı, herşeyi “Doğa’nın, tabiat ananın” yaptığına inanan Kemalist zihniyetlidir.

Buna karşılık Bediüzzaman’ın günümüze taşıdığı Asr-ı Saadet eğitim modeli “tevhid”e dayalıdır. En basit bir iğneyi bile tabiat şekillendiremez, sebepler yapamaz, kendi kendine olamaz. Öyle ise, kâinatı yaratan sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi olan Allah’tır:

“Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf kâtipsiz olamaz; biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur?”1 İşte bu cüm bile yalnız başına (Tabiat risalesi başlı başına) tabiatperestliği, tesadüfü, “Kendi kendine oldu veya sebepler icat etti!” şekilndeki batıl düşünce ve inançları çürüttü! 

Bediüzzaman şu ana çizgiyi esas alır: “Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir (din ilimleridir). Aklın nuru, fünun-u medeniyedir (fen bilimleridir). İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri (ayrıldıkları) vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.”2 İşte “din ilimleriyle fen ilimlerinin bir arada okutulacağı” Medresetü’z-Zehra eğitim modelinin ders müfredatı Risale-i Nur’dur. Aynı zamanda ev, işyeri, bağ ve bahçe, hatta “Dağ ve sahrayı bir medrese ederek”3 yaygın bir eğitim sistemi ortaya koymuştur. Böylece, “Maarif-i İslâmiye ordusunun fırkaları olan ehl-i medrese ve ehl-i tekke ve ehl-i mektebin”4 ilim ve imanla yoğurduğu eğitim ile terbiye metotlarını birleştirip Kur’ân’a dayalı bir model ortaya koydu.

Peki, onun ortaya koyduğu Asr-ı Saadet eğitim modelinin toplumda karşılığı nedir? 

İşte bizim işimiz, “dindar siyasalcılar”ın peşine takılıp iltihak etmek değil, Risale-i Nur’un, “Kur’an ve Sünnet-i Seniyyeye dayalı içtimai, siyasi ölçülerini” ve “Asr-ı Saadet eğitim modelini” önce kendimize, sonra da topluma mal etmeye çalışmaktır!

Dipnotlar: 

1-Sözler, Enst./inter., s. 53.; 

2-Münazarat, s. 127.; 

3-ESDE, yeni tanzim, s. 158.; 

4-ESDE, Aralık 2017, s. 26.

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