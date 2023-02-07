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7 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Bediüzzaman’ın ilmi

Ali FERŞADOĞLU
07 Şubat 2023, Salı
Risale-i Nur’un, kesbi ilmin yanında, aynı zamanda vehbî, ledün ve ilm-i cifirle de yazıldığına dair yüzlerce delil, belge vardır.

Risale-i Nur en birinci, en bariz, en büyük delilidir. Bir insanın dimağından bütün fen, sosyal, manevi ilimlerin hakikatleri dökülmez! Kaldı ki, onun karihası, yani, fikir kabiliyeti, zihin kudreti, düşünme istidadı, keskin zekası, derin ilmi, muhteşem fotokopik hâfızasıyla 14 yaşına geldiğinde fen, sosyal, manevi tüm ilimleri kesbetmesi, vehbi ilme mazhar olması ona “Bediüzzaman/zamanın eşsiz güzelliği ve harikası) ünvanını verdirdi. Bilindiği gibi, insan aklının ilim denizinden aldığı bilgi kesbi ve vehbî olmak üzere iki türlüdür:

-Kesbî: Allah’ın tabiata koyduğu “kevnî kanunlar” çerçevesinde çalışarak elde edilebilecek “ilmel-yakîn” (ilim seviyesinde kesin bilgi), “aynel-yakîn” (müşahede-gözlem seviyesinde kesin bilgi), hakkal-yakîn” (tecrübe, kalb-sezgi, vicdan ve kanaat-i katiye seviyesinde, yaşayarak elde edilen kesin bilgi, denizin içine dalarak…)

-Vehbî: Bâzı mânevî özelliklere haiz özel kişilere, özel olarak hibe edilen ve “ilm-i ledün” denen gizli, hâfî, bâtın, gaybî/metafizik bir bilgi. Ledün ilminin hakikati, Kehf Sûresinde, 60-82. âyetlerinde, Hz. Mûsâ-Hz. Hızır’ın (as) arasında geçen hadisede dikkatlere sunulur. İsmini de 65. âyette geçen “ledün” kelimesinden alır. Bediüzzaman, okyanuslar gibi fen, sosyal ve mânevî ilimleri kendi kendine araştırarak ve kitapları mütalâa ederek elde eder. İslâm ilimlerindeki vukufiyeti ise tartışmasızdı. Onun, Osmanlı devleti Şeyhu’l-İslâmlığına bağlı ilmi bir heyet olan Daru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye azalığına seçilmesinin sebebini tarihçi İsmail Hakkı; hocası Şeyhü’l-İslâm Sabri Efendi’den, “Hadîs ilminde mahir olduğu için” (Necmeddin Şahiner, Aydınlar Konuşuyor, s. 303) der. Keza kelam ilmi…

“Nihayet bir gece en müşkül ilm-i kelam meselelerinden gayet derin ve birkaç kitapla ancak izah ve ifade edilebilen birkaç mevzu seçtim, ziyaretine gittim. Suallerimi tevcih ettim. Aldığım cevaplar çok harika ve acip olmuştu. Aynen benim hazırladığım tarzda, sanki sanki akşam beraber imişiz ve kitaplara beraber bakıyormuşuz gibi cevaplar verdi. Ben tam tatmin oldum. Ve bizzat anladım ki; onun ilmi, bizimki gibi kesbi değil, Vehbi idi.” (Uhuvvet gazetesi, 11 Aralık 1964.) 

“Hakâik-ı esâsiye-i imâniye ve Kur’âniyenin berâhîn-i katiye ile ümmete ders vermek” esastır. İlm-i cifir gibi ulûm-u hafiye… zaten hakikatlerin hizmetine ne vakit ihtiyaç görülse, ihtiyâca göre bir nebze ihsân edilir.” (bknz., Lem’alar, Enstitü/internet, s. 364.)

Şeyhülislam Cemaleddin Efendi de, “Avrupalılar bize (Dar’ül Hikmet’e), İslamiyet’e ait bazı sualler soruyorlardı. Bediüzzaman bu suallerin cevabını hemen veriyordu. Ben her soru sorulduğunda bu gördüğünüz kütüphanede araştırmaya başlıyor, onbeş gün araştırdıktan sonra Bediüzzaman’ın verdiği cevapların isabetli olduğunun anlıyordum.’’ (Oflu Hacı Dursun Efendi’den naklen Mehmed Kırkıncı)

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