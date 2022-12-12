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12 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Bediüzzaman, manevi makamları Risale-i Nur’a verir

Ali FERŞADOĞLU
12 Aralık 2022, Pazartesi
7-17 Aralık Mevlâna Haftası münasebetiyle Üstadımız Bediüzzaman’ın şu sözünü nakledip tahlil ile hakikatini anlamak gerekir:

“Hz. Mevlâna, benim zamanımda gelseydi, Risale-i Nur’u yazardı. Ben de Hz. Mevlana zamanında gelseydim, Mesnevi’yi yazardım. O zaman hizmet Mesnevi tarzındaydı, şimdi Risale-i Nur tarzındadır.” dedi. (Tanıyanların Dilinden, Ahmet Gümüş’ün hatırası.) 

Kur’an, manevi eczahanedir. Bütün hastalıkların teşhis, tedavi, ameliyat-ı cerrahiye ve reçetelerinin formüllerini ihtiva eder ve bütün asırların devaları burada mevcuttur. Ancak bu ilaçları keşfedip nazara verecek eczacılara ihtiyaç vardır. İşte bu eczacılar ise, Cenab-ı Hakk’ın her asırda gönderdiği mücedditlerdir. 

Müçtehid ve müceddidin Kur’an’daki yeri şöyledir: “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e de itaat edin, sizden olan ulu’l-emre de. Bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, hemen onu Allah’a ve Rasûlüne arzedin...” (Nisa Suresi, 59) 

Bu ayette geçen “Emir ve yetki sahipleri” mânasına gelen “ulü’l-emr” ile yalnızca yöneticiler kastedilmez. “Ulu’l-emr aynı zamanda, şer’i hükümler konusunda fetva veren müctehid ve müceddid demektir. Sahanın uzmanları metninde geçen “emir”i, sultan, halife, yönetici olarak yorumladıkları gibi, “imam, müceddid, müçtehid” olarak da tefsir edip “İlimde derinlik sahibi olanlar.” (Al-i İmran Suresi, 7.), Nisâ Suresi, 59., “Allah’ı görürcesine iyilik yapan bir kimse olarak bütün varlığıyla Allah’a teslim olan ve şirkten uzak dupduru bir tevhid inancıyla İbrâhim’in dînine uyan kimseden daha güzel bir dine kim sahiptir ki? Üstelik Allah, İbrâhim’i dost edinmiştir.” (Nisa Suresi, 125.) ayetlerini delil olarak gösterir.  

Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifinde mealen şöyle buyurmuştur: “Muhakkak ki Allah, bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddid gönderir.” (Ebû Dâvûd)

Şu halde, samimi ve dindar Müslümanlar -yöneticiler dahil- her meselede müçtehid ve müceddidlere müracaat etmek mükellefiyetindedir. Bediüzzaman müceddidlik ve sair manevi makamları şahsına almaz, Risale-i Nur’a ve şahs-ı manevisine verir. Orijinal ifadelerinden birkaçı şöyle:  

Tecdid özelliği bütün kıymet Kur’ân-ı Hakîmin mânâsı ve hakikatli tefsiri olan Risale-i Nur’a aittir. (Emirdağ Lâhikası, s. 376.) Risale-i Nur Müceddidir. (Age., s. 65.) Risale-i Nur, Peygamberin (asm) varisidir. (Tarihçe-i Hayat, s. 549.) Sözler’in (Risale-i Nur) herbiri bir mürşid hükmündedir. (Mektusat, s. 342.) Risale-i Nur, bu zamanın bir mehdîsi ve müceddididir. (Barla Lahikası,  s. 103.) 

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