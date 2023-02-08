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8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bediüzzaman siyasi ölçüleri verir

Ali FERŞADOĞLU
08 Şubat 2023, Çarşamba
“Hürriyet, meşrutiyet (demokrasi), cumhuriyet” gibi içtimai (siyasi) mefhumların hakiki mahiyetlerini sahanın otorite ve yetkilisi müceddidden sormamız gerektiğini ortaya koymuştuk.

Ehlince de bilinir ki, müçtehid ve müceddidler kendilerine göre hüküm koymaz; “var olan delilleri inceleyerek” Kur’an ve Sünnet-i Seniyyeden istinbat eder, çıkarırlar. Aynı zamanda müçtehid olan müceddidler dini hakikatleri yeniler, ispat, izah eder ve hurafelerden temizlerler.

Bediüzzaman, hükümlerle ilgili hiçbir meselede “Bence!” demez; “Resûl-i Ekreminin tâlimiyle, Kur’ân-ı Hakîmin dersiyle ve ism-i Hakim’in bildirmesiyle anladım ki…” (Sözler, s. 95.) der; “imân, ibadet, ahlak, ukubat” ile içtimâi, siyasi ölçü, strateji ve bakış zaviyelerini verir. “Risaletü’n-Nur sair telifat gibi ulûm ve fünundan ve başka kitaplardan alınmamış. Kur’ân’dan başka me’hazı yok, Kur’ân’dan başka üstadı yok, Kur’ân’dan başka mercii yoktur. Telif olduğu vakit hiçbir kitap müellifinin yanında bulunmuyordu. Doğrudan doğruya Kur’ân’ın feyzinden mülhemdir ve semâ-i Kur’âniden ve âyâtının nücûmundan, yıldızlarından iniyor, nüzul ediyor.” (Şualar, s. 612.)

“İmanî hakikatleri yazmaya şiddetli bir ihtar-ı gaybî hissettim.” (Age., s. 536.) diyen Bediüzzaman, içtimai, siyasi meseleleri de kesbi ilmiyle değil, ihtar üzerine yazar: “Bu içtimaî (siyasî) mesele mücmel olarak ihtar edildi.” (Emirdağ Lahikası, s. 387) “Kalbe ihtar edilen (hatırlatılan) içtimaî hayatımıza ait bir hakikat. Bu vatanda şimdilik dört parti var…” (Age., s. 386.) “Namazda ve tesbihatında iken, manevi tarzda denildi ki...” (Kastamonu Lahikası, s. 111.) “Reis-i Cumhura (Celal Bayar ve Başvekile (Adnan Menderes’e) iki hakikati beyan ediyorum: Namaz tesbihatındaki kuvvetli bir ihtar ile bunu size yazmaya mecbur kaldım…” (Age, s. 437.)

ABD Hartfrod Üniversitesinden rahmetli Prof. Dr. İbrahim Abu Rabi, “Risale-i Nurların sadece akılcı bir tarz ile yazılmadı, eserlerde İlâhî bir ilhâmın kokusu da alınır; Risalelerin bu tarz yazılış biçimi, özelliği sâdece Bediüzzaman’da görülür; sadece aklını ve zekâsını kullanarak hikmet açısından da meseleye yaklaşmış. (Yeni Asya, 25.9.2000)

Şu halde, “Doğrudan doğruya Kur’ân’ın bâhir bir bürhânı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem’a-i i’câz-ı mânevîsi ve o bahrin bir reşhası ve o güneşin bir şuâı ve mâden-i ilm-i hakîkatten mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i mâneviyesi” olan Risâle-i Nur (Şuâlar, s. 577.) ehl-i imanı ve bilhassa Nur talebelerini bağlar.

TAZİYE ve GEÇMİŞ OLSUN: Güneydoğu’daki zelzelede ölenlere rahmet ve mağfiret (ehl-i iman şehid-i manevi oldu), enkaz altında kalanlara acil kurtuluş, hastalara şifa diliyoruz. Türkiye’ye geçmiş olsun, Allah daha beterinden muhafaza eylesin. 

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