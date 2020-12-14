Belâ ve musîbetler neden verilir?

Yağmurun yağabilmesi için bulutların toplanması, havanın kararması, göğün gürlemesi, şimşeğin çakması lâzımdır ki, peşinden hayat kaynağı yağmur, rahmet gelsin!

Demir, hatta altın külçe olarak bir kenarda durursa hiçbir işe yaramaz. Faydalı malzeme, alet ve kaplara; sanata, takıya, paraya dönüşmeleri için ateşte erimeleri gerekir!

Kozasından çıkmaya çalışan kelebeğin hikâyesini bilirsiniz. Adam ormanda gezerken kozasından çıkmaya çalışan kelebeğin zorlandığını düşünerek deliği büyüttü ve dışarı çıkardı. Kelebek ne kadar çabalasa da uçamadı ve öldü. Halbuki çıkmak için zahmet çekmesi, çabalaması, bedenindeki sıvının kanatlarına gitmesi lâzımdı. İnsanın da gelişmesi zahmet ve sıkıntılara bağlı değil mi?

“Rahm-ı mâderden dünyaya gelen çocuk, mâhut tünelde çektiği sıkıcı, ezici zahmet neticesinde dünya saadetine nâil oluyor.”

Savaş yoksa, “şehidlik ve gazilik” de yoktur; teknik ve teknoloji de gelişmez. Hastalıklar yoksa, bunca sosyal ve tıp, teknolojik terakki olmaz!

İnsanı kıvamına getiren sıkıntılar, hayatın zorlukları, belâ ve musîbetlerdir.

Gözlemleyerek tecrübe ediyoruz: “Kâinattaki şerlerin, zararların, beliyyelerin ve şeytanların ve muzırların halk ve icadları şer ve çirkin değildir; çünkü çok netâic-i mühimme için halk olunmuşlardır. Meselâ, melâikelere şeytanlar musallat olmadıkları için, terakkiyatları yoktur; makamları sâbittir, tebeddül etmez. Kezâ, hayvânâtın dahi, şeytanlar musallat olmadıkları için, mertebeleri sabittir, nâkıstır… (...) Demek, şeyâtin ve şerlerin yaratılması, büyük ve küllî neticeye baktığı için, icadları şer değil, çirkin değil. Belki, sû-i istimâlâttan ve kesb denilen mübaşeret-i hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler kesb-i insana aittir; icad-ı İlâhîye ait değildir. (Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 47-48.)

Bakalım koronavirüs ve salgını neler getirecek?

