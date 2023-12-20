Herkes görüyor, yaşıyor ve biliyor ki: Adalet ve hukuk ayaklar altında! Devlet bile vatandaşlarının yarısıyla mahkemelik!

Ve biliyor, görüyor ki, eğitim mefluç! Üniversite denen şey, eski zamanların lise seviyesi öğretim ve eğitimi veriyor. Ve keza, insan hak hürriyetleri, yani, kul haklarına saygı; helal-haram hassasiyeti, yardımlaşma duyguları fena halde aşınmış!

Ve herkes yaşayarak görüyor ki, ekonomi çökmüş! Enflasyon, faiz, zam, pahalılık; rüşvet, israf vatandaşın cebindeki parayı çalmaktır ve dar gelirli kahir ekseriyeti yolsuzluk ve yalancılığa yöneltiyor. İlaahir…

İşin en vahim tarafı, bu olumsuzluklar “dindar” diye lanse edilen bu iktidar eliyle yapılıyor! “Dindar” zalim, rüşvetçi, müsrif olmuş! Kapitalizmin, Kemalizmin, müstebit, yani, zorba, baskıcı, yasakçı sistemin tüm olumsuzlukları, “din ve dindarlığın” sırtına yüklenmiş! Öyle ise, “tam ve hakikî müttakî”1 vatandaş, ilim ve fikir ehli ve “ben dindar bir Müslümanım!” diyenler ne bekliyorsunuz? “Emr-i bil-ma’ruf, nehy-i a’nil-münker/iyi, doğru, hakkı anlatmak, yanlış, batıl, kötülükten menetmek kesinlikle size farz”2 kılınmadı mı? “Ey iman edenler! Allah, insanlar arasında adâletle hükmetmenizi”3 emretmiyor mu? “Allah için hakkı ayakta tutan, adâletle şahitlik edenler olun”4 “Kendi aleyhinizde, anne-babanızın, akrabalarınızın aleyhinde de olsa dosdoğru şahitlik edin.”5 diye buyrulmuyor mu? Peygamberimiz (asm), “Bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz...”6 direktifi vermiyor mu? “İnsan, medeni-i bittab olduğundan ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef…”7 değil mi? Zalimlerin, “Zalimliğini, semâvâta işittirecek derecede”8 bağırmalı değil misiyiz? Şu mealdeki hadis de bunu emretmiyor mu?

“Müslüman Müslümanın kardeşidir; ona yalan söylemez, ihanet etmez, kötülük yapmaz, onu aşağılamaz, kötülük edebilecek birinin eline bırakmaz.”9

Ey dindarlar! Kul hakları; haksızlık ve zulme karşı sosyal medyayı sallamak, bir araya gelip bildiriler imzalamak; cami, üniversite kürsüleri dahil her platformda anlatmak farz değil mi?

Dipnotlar:

1-Emirdağ Lâhikası, Enst./inter., s. 53.; 2-Lokman Suresi, 17.; 3-Nisâ Suresi, 58.; 4-Mâide Suresi, 8.; 5-Nisa Suresi, 135.; 6-bknz., Müslim, İman, 78.; 7- Münâzârât, Enst./inter., s. 137.; 8-Mektubat, s. 254.; 9-Buhârî, Mežâlim, 3; Müslim, Birr, 32, 58; Tirmizî, Birr, 18.