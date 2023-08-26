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26 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

“Benim şeyhim müceddiddir!”

Ali FERŞADOĞLU
26 Ağustos 2023, Cumartesi
Dünya, hayatı tekamül ve gelişim üzerine bina edilmiştir. “Ey iman edenler, iman ediniz!..”,1 Peygamberimiz (asm), “İmanınızı ‘La ilahe illallah’ ile yenileyiniz”2 mealindeki emirleri gereğince imanımızı da tecdide mecburuz.

Öte yandan, yeyip-içmekle hücrelerimizi yeniliyoruz, yeni hücrelere de yeni iman aşılamalıyız: “İnsanın hem şahsı, hem âlemi her zaman teceddüt ettikleri için, her zaman tecdid-i imana muhtaçtır… Hem insanda bu taaddüt ve teceddüt olduğu gibi, tavattun (mesken) ettiği âlem dahi seyyardır. O gider, başkası yerine gelir. Daima tenevvü ediyor, hergün başka bir âlem kapısını açıyor. İman ise, hem o şahıstaki her ferdin nur-u hayatıdır, hem girdiği âlemin ziyasıdır. ‘Lailahe illellah’ ise, o nuru açar bir anahtardır. Hem insanda madem nefis, hevâ ve vehim ve şeytan hükmediyorlar; çok vakit imanını rencide etmek için, gafletinden istifade ederek, çok hileleri ederler, şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar.”3 

Kur’an’ı anlamıyoruz, nasıl yenileneceğiz? “Ana dili Arapça” olanlar bile Kur’an tam anlamıyor! Biz nasıl anlayıp yenileneceğiz? Mealen, “Eğer b5 diye ferman edilir. İlim sahipleri de sıradan değil, “Verrasihune fil ilmi/derin ilim sahipleridir.”4 Ayrıca, Nisâ Suresi, 59., 83, 125. ayetleri ve “Muhakkak ki Allah, bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddid gönderir.”6mealindeki hadisinde belirtilen müçtehid ve müceddidlerdir. Ki, “Her asırda dine ve imana tam hizmet eden müceddidler geldikleri gibi, bu acip ve komitecilik ve şahs-ı mânevî-i dalâletin tecavüzü zamanında bir şahs-ı mânevî müceddid olmak lâzım gelir.”7

Ehl-i tarik bir kardeşimizle sohbet sırasında, “Benim şeyhim bu zamanın müceddididir!” dedi. “Evet, olabilir, ama, umumi müceddid midir? Meselâ, imân esasları, İslâm şartları, ibadet, ahlâk, ukubatın yüzlerce alt başlıkları, tüm İslam ilimleri literatüründe geçen kelime ve mefhumları, içtimai siyasi ölçü ve stratejileri hakkında yeni ve orijinal ne söyledi? Her şeyi ispat ve izah eden Risale-i Nur, müceddidliğinin delilidir.” 

Süküt ile ikrar ve tasdik etti. Ah, bir de okusalar!

Dipnotlar:

1-Nisa Suresi 136.; 

2-Müsned, 2:359; vd.; 

3-Mektubat, s. 319.; 

4-Al-i İmran Suresi, 7.; 

5-Nahl Suresi, 43.; 

6-Ebû Dâvûd, Melâhim, 1.; 

7-Emirdağ Lâhikası, s. 377.

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