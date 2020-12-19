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19 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Beşer dinsiz yaşayamaz, İslâma gelecek

Ali FERŞADOĞLU
19 Aralık 2020, Cumartesi
Şu tesbitler çarpıcı: “2025 yılında Müslümanların toplam nüfusu dünya nüfusunun yüzde 22.8’ine denk gelecek. 2050 yılında ise bu rakam 2 milyarın üstüne çıkacak.” (World Christian Encyclopedia/Dünya Hıristiyan Ansiklopedisi, David A. Barrett, 2001)

19 ve 20 asır sekülerizm her tarafı kasıp kavurduğu, Allah’ın, dinin tamamen öldüğü söylendiği bir zamanda, “Beşerin dinsiz kalamayacağını” söyleyen Bediüzzaman, “İnsanlığın fevc fevc İslâmiyete girecek” tesbitini yapar. (Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 74) 

Bugünkü Avrupa’nın Haçlı seferleri anlayışının Avrupası olmadığını, büyük bir dönüşüm ve değişim yaşadığını, yaşayacağını ifade eder.  

“Ecnebîlerin cehâletinin, vahşetlerinin ve dinlerine taassubane bağlanmalarının” marifet/bilgi, ilim ve medeniyetin güzellikleriyle kırıldığını...  

Papazların, rûhanî reislerin riyasetleri ve tahakkümleri; ve ecnebîlerin körü körüne onları taklit etmeleri” manialarının da, “fikir hürriyeti ve insanlıkta uyanan hakikati araştırma meyliyle” yok olmaya yüz tuttuğunu tesbit eder. 

Eski Said, hiss-i kablelvuku ile 1371’de, başta Arab devletleri, âlem-i İslâmın ecnebî esaretinden ve istibdadından kurtulup İslâmî devletler teşkîl edeceklerini kırk beş sene evvel haber vermiş.

“Hem de İslâmiyet güneşinin tutulmasına, inkişafına (açılmasına) ve beşeri tenvir etmesine (aydınlatmasına) mümanaat eden (mânî olan) perdeler açılmaya başlamışlar. O mümanaat edenler çekilmeye başlıyorlar. Kırk beş sene evvel o fecrin (sabahın) emâreleri göründü. Yetmiş birde fecr-i sâdıkı başladı veya başlayacak. Eğer bu fecr-i kâzip de (yalancı sabah) olsa, otuz-kırk sene sonra fecr-i sâdık çıkacak.” (Bediüzzaman, Hutbe-i Şâmiye, s. 34) 

Artık, devletler milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor. (Bediüzzaman, Sözler, s. 650) Yani, milletler, dinler değil, sınıflar arası değil; zengin-fakir, komünist-hürriyetçi, demokratlar, inanan-ateist, yönetici-yönetilen, âlim-zalim, cahil arasında çıkacak. Bunu Alman İngiliz, İngilizlerin İslâm, İslâm devletleri ve milletlerin Ruslarla savaştığı bir zamanda söylüyor… 

“Onun için akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde, elbette bürhan-ı aklîye istinat eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur’ân hükmedecek.” (Bediüzzaman, Hutbe-i Şamiye, Enstitü/internet, s. 33)

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