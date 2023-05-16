Beyanat ve Tenvirler’i bir kenara mı koyacağız?!

Seçim bitti; öbür seçime kadar Lahikaları, Beyanat ve Tenvirler’i, Müceddidi siyasetin ölçü, prensip ve stratejilerini bir kenara mı koyacağız?

“Şeriat (Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye), “Saadet-i dareyni intaç ve nev-i beşerin ahvalini tanzim eder.”1 Risale-i Nur’un içtimai, siyasi ölçü ve meşrebi konjonktürel veya zaman veyahut yalnızca İslâm âlemiyle sınırlı değil; insanlık âlemiyle de ilgilidir.

“İlimde derinlik ve istikamet sahibi”,2 imam, müçtehid ve müceddidi olarak insanlığı da günümüzü de istikbali de aydınlatıyor: “Lillâhilhamd, Risâle-i Nur, bu asrı, belki gelen istikbâli tenvir edebilir bir mu’cize-i Kur’âniye olduğunu çok tecrübeler ve vâkıalar ile körlere de göstermiş.”3 “Gazetelerde neşrettiğim umum makalâtımdaki umum hakaikta nihayet derecede musırrım. Şayet zaman-ı mâzi cânibinden, Asr-ı Saadet mahkemesinden adâletnâme-i Şeriatla davet olunsam; neşrettiğim hakaikı aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa o zamanın ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim. Şayet müstakbel tarafından üç yüz sene sonraki tenkidât-ı ukalâ mahkemesinden tarih celbnâmesiyle celb olunsam, yine bu hakikatları tevessü ve inbisat ile çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber, taze olarak orada da göstereceğim.”4 Dolayısıyla bu hakikatler eskimez; eskirse otomatikman bırakılır.

Öte yandan, “Risale-i Nur, Kur’ân-ı Hakîmin bir mucize-i mâneviyesi ve bu zamanın dinsizliğine karşı mânevî atom bombası olarak solculuk cereyanlarının mâneviyât-ı kalbiyeyi tahribine mukabil, mâneviyât-ı kalbiyeyi tamir edip… iman-ı tahkikîyi”5 temin ettiğinden üzerinde “Risale-i Nur Külliyatından” diye yazan tüm eserler, her zaman ve zeminde okunmalı, müzakere, mütalaa edilmeli; “şerh ve izahları”6 yapılmalı.

Ayrıca, Nur talebeleri, “koruyucu hekimlik” gibi bu hakikatlerle donanmalı; toplumu da o ölçü ve stratejilere göre hazırlamalı. Zira, içtimai/sosyal, siyasi, ekonomik çalkantı, kriz, kaos ve “savrulmaların” sebebi, ölçülerin arkasında durulmamasıdır.

Seçim bitti; “mihenge vurma, kontrol, murakabe, sorgulama, “hal ve akd” (seçmek ve azletmek) vazifesi bitmedi. Öyle ise, her zaman, zemin ve derste okuma, müzakere ve mütalaa edilmelidir. Hem kendimiz, hem de topluma Risale-i Nur formatı kazandırmaya devam etmeli.

Dipnotlar:

1-İşâratü’l-İ’câz, Enst./inter, s. 168.;

2-Al-i İmran Suresi, 7.;

3-Kastamonu Lâhikası, Enst./inter., 6.;

4-Beyanat ve Tenvirler, Enst./inter., s. 22.; 5-Barla Lâhikası, Enst./inter., s. 9.;

6-Mektubat, Enst./inter., s. 413.;