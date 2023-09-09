Bilgisayarlardaki virüsleri temizlemiyor muyuz?

Vücudumuza bir saha veya eşyaya temas ve solunum yoluyla -kovid-19 gibi- çok zararlı virüsler girebilir ve vücudun tüm çalışma sistemini etkiler.

Virüsleri temizleyip öldürmenin en tesirli yolu iyi beslenme ve ilaç tedavisidir. Burada dikkat edilecek en önemli nokta, kulaktan duyma bilgilerle hareket etmemektir. Hazık/uzman sağlıkçı ve doktorlara müracaat etmek gerekir. Aksi halde, virüsü öldürelim derken virüs ölümlere sebep olur. Telefon ve bilgisayarlara da virüs bulaşır. İşletim sistemi ve programları çökertir. Bunun için ant-ı virüs programlar kullanmak gerekir.

Gelelim manevi virüs ve hastalıklara: Herbir şüphe, vesvese ve günah bir virüstür. Nefsimiz ve şeytanlar mütemadiyen manevi virüs üretir. Keza, ifsat komiteleri, sapıtmış felsefik akımlar da fikri virüsler bulaştırır. “Bizleri, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler-neûzu billâh-mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor.”1

Ve fikri virüsler, mikroplar da toplum olarak bizi manen hasta ederler. “Acaba benim gibi sen dahi kafanı teftiş etsen, malûmatın içinde ne kadar lüzumsuz, faydasız, ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi câmid şeyleri bulursun….”2 Risale-i Nur; inanç zaafından kaynaklanan hastalıkları tedavi eden muhteşem bir ant-i virüs, tiryak ve panzehirdir. “Eğer eczahane-i kudsiye-i Kur’âniyeden tiryâk-misâl imanî ilâçları alabilseler, hem kendi hastalıklarını, hem beşeriyetin yaralarını tedavi ederler, inşaallah… İşte o fennî malûmatı, o felsefî maarifi faydalı, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lâzımdır.”3

Evet, Kur’an’ın en muhteşem tefsiri Risale-i Nur, 6 iman, 5 İslam şartını, yüzlerce ahlaki meseleyi, duygularımızı, nefsimizin hile ve desiselerini yüzlerce alt başlıklarıyla ispat ve izah ederek tahkiki imanı kazandırır; manevi bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Tüm suallerimizin cevaplarını verir.

Dipnotlar:

1-Lem’alar, Enst./inter., s. 15.; 2-Barla Lâhikası, s. 57.; 3-Barla Lâhikası, s. 57.