Bilgisizleri kandıranlar hesabını nasıl verecekler?

Hanım kardeşlerimizden bir grup Barla ziyaretine gider.

Üstadımızın tefekkür ve zikir mahalli olan Çınarlı evini ziyaret ederler. Orada bulunan bazıları, hanımlara sadâkat dersi yaptıktan sonra şöyle bağlamışlar cümleyi: “Sadâkat çok, çok önemlidir! Ama ağabeylere sadâkat!”

Hayda, Üstadın evinde ona sadâkatsizlik! Sadâkat kişiye bağlanmak mıdır? Halbuki Risale-i Nur’da şahsa, kişiye, yani, ağa, ağabey, vekil ve varise sadâkat vezifesi yoktur! “Risâle-i Nurlar’a sadâkat, sebat ve metânetle bağlanmak vardır: “Risâle-i Nur, kendi sâdık ve sebatkâr şâkirtlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pekçok kıymettar neticeye mukabil fiyat olarak, o şâkirtlerden tam ve hâlis bir sadâkat ve dâimî ve sarsılmaz sebat ister.” (Kastamonu Lâhikası, s. 88)

Üstadımız kendi şahsına sadâkat istemezken, “ağabeylere sadâkat” isteyenler bilgilerini, samimiyetlerini tekrar gözden geçirmeli. Evet, ehl-i hizmete hürmet beslemek başka bir şey, sadâkat başka bir şey! Karıştırmamalı.

Sadâkat adresini şaşıranların yaptıkları ikinci hata Yeni Asya’dan gelenlere şu dersi okuyorlar:

“Eski Said sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbet-i dünyeviye-i siyasiyeyi terk etti…” (Beyanat ve Tenvirler, s. 145)

Sonra günlük, konjonktürel siyaseti terk etmesinin sebebini açıkladı: “Eski Said o çeşit siyaset tarafgirliğinden gördü ki:

Bir salih âlim kendi fikr-i siyasîsine muvafık bir münafığı hararetle sena etti ve siyasetine muhalif bir salih hocayı tenkid ve tefsik etti.

“Eski Said ona dedi: “Bir şeytan senin fikrine yardım etse rahmet okutacaksın. Senin fikr-i siyasiyene muhalif bir melek olsa lânet edeceksin.” Bunun için Eski Said: ‘Euzubillahi mineşşeytani vessiyaset/ Şeytanın ve siyasetin şerrinden Allah’a sığınırım.’ dedi.” (Hutbe-i Şamiye, s. 52)

Boğazlarına kadar siyasete batanlar (Üstad size göre terk ettiyse siz niye etmiyorsunuz!), Üstadımızın kaçtığı siyaseti de anlamayarak, Yeni Said dönemini bilmeyerek körü körüne gidiyor ve hem Risale-i Nur’la, hem kendileriyle çelişiyorlar!

