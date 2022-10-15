Bir gün el yıkama ile hastalıklar önlenir mi?

Medeni dünya, 15 Ekim’i “Dünya El yıkama Günü” ilân etmiş. Yılda bir kez el yıkamayı gündeme alacağınıza gelin bunu bir güne değil her güne; bir sefer değil günde beş sefere; sadece el değil baş, kol-dirsek, yüz, ayağı da ilave ediniz! Görün bundan ne psikolojik, ruhi, beni sağlık ve Allah rızası çıkar: “Allah çok temizlenenleri sever.” (Tevbe Suresi, 108.)

Maddeperestlik, sıkıntı, endişe, üzüntüye; onlar da, rûhî rahatsızlıklara; onlar da fizyolojik, mide ülseri, kalb damar ve sindirim sistemi hastalıklarına, hattâ kansere sebep olur. (Dr. Haluk Nurbâki, Kur’ân-ı Kerim’den Âyetler ve İlmî Gerçekler, s. 153.) Abdest, namaz, oruç gibi ibadetler de insanı olgunluğa ulaştırıp “ruh-beden sağlığına” da sayısız faydalar sağladığı ilmen de tespit edilmiştir.

Dış dünya ile her an temasta bulunan eller mikrop kapar. Onlar da ancak su ile temizlenir.

Ayrıca su, kirin yanında, mânevî hâbasetleri, hatâları, günahları da döker. Peygamberimiz (asm) “Allah’ın hatâları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söyleyeyim mi?’’ dedi ve ilk sırada; “Zahmetine rağmen abdesti tam almak...” (Müslim, Tahâret, 41, vd.) diye suyu saydı. Keza, Peygamberimiz, “Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı?” Sahâbîler, “O kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz, dediler. Resûl-i Ekrem, “Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder” buyurdular. (Buhârî, Mevâkît 6)

İnsan uzun bir seferdedir. “O seyahat ise; kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takvâ kuvvetine göre o uzun yolu mütefâvit derecede kat’ ederler. Bir kısım ehl-i takvâ, berk gibi, bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da, hayal gibi, elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat’ eder. Kur’ân-ı Azîmüşşan şu hakikate iki âyetiyle işaret eder.

“O bilet ise namazdır. Birtek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir. Acaba, yirmi üç saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayat-ı ebediyeye birtek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilâf-ı akıl hareket eder!” (Sözler, s. 27.)

Gel ey günah ve seyyiatları mehasin zanneden medeni dünya; İslamiyetin mehasini ile dünyanı güzelleştir! Zaten, “Bizim muradımız, medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir. Yoksa medeniyetin günahları, seyyiatları değil ki, ahmaklar o seyyiatları, o sefahetleri mehasin zannedip, taklit edip malımızı harap ettiler.” (Hutbe-i Şamiye, s. 41.)

