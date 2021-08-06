Bir kıvılcım, bir tutam ateş de biz attık!

Ülke cayır cayır yanıyor!

İster sıcaklar mercek gibi şişeleri ısıtarak, ister arazi mafyası, ister PKK ormanları ateşe versin bizim de üç, beş kıvılcım veya bir tutam ateş payımız vardır bu umumî yangında!

Evet, bu yangınları çıkaran, sebep olan biziz! Hüküm kesin, hiç kaçarımız yoktur: Mealen, “Size isabet eden sıkıntı ve musîbetler kendi elinizle yaptığınız yüzündendir. Üstelik Cenab-ı Hak hatalarınızın birçoğunu da affetmektedir.” (Şûrâ Sûresi, 42) buyurulmuyor mu?

Ne yaptık ki?!? Daha doğrusu ne yapmadık ki! Bebekleri, masum gençleri, kadınları, ihtiyarları, hastaları, esnafı delile dayanmaksızın “teröristlikle” suçladık! Malına el koyduk; hapse attık! Bir toplumda haksızlık, zulüm ve bunlardan dolayı milyonlar cezalandırılırsa musîbetler bizim elimizle gelir! Ya masumların suçu ne?

“Üçüncü suâl: Bâzı eşhâsın hatâsından gelen bu musîbet, bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir?

Elcevap: Umumî musîbet, ekseriyetin hatâsından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâsın o zâlim eşhâsın harekâtına fiilen veya iltizâmen veya iltihâken taraftar olmasıyla, mânen iştirak eder, musîbet-i âmmeye sebebiyet verir.” (Sözler, s. 158)

Evet, “Bazen bu harp boğuşmalarını merakla takip eden, bir tarafa kalben taraftar olur. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur.” (Bediüzzaman, Şuâlar, s. 184) hakikatince, zalimlere değil sadece kalben, “fiilen, iltizamen, iltihaken” taraf olanlar!

“Zulme kalben taraf olmak zulmüne şerik/ortak ederse”, ya “iltihaken, fiilen ve iltizamen” taraf olmak ne hale getirir!?

Musîbetlerin müsebbibi olduğumuzun diğer İlâhî kaynaklarına bazılarına gelince: “Davranışları sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer kısmına yönetici yaparız.” (En’am Sûresi, 6/129)

“Bir kavim kendini bozmadıkça Allah onları bozmaz.” (Rad Sûresi, 13/11)

O zaman bu musîbet ve belâlardan kurtulmanın tek çaresi var; o da elimizde:

Topyekûn tevbe-i istiğfar, zulmettiklerimizden helâllik almak… “İltizamen, iltihaken ve fiilen desteklemekten” vaz geçmek!

Aksi halde koronavirüs varyantları, sel, yangın katlanarak gelecektir! İbret almayacak mıyız?