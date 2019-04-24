"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Bir köle İslâm orduları kumandanı oldu

Ali FERŞADOĞLU
24 Nisan 2019, Çarşamba
Millet ve Milliyetçilik - 11

Zeyd bin Harise, Peygamberimizin azadlı (hür bıraktığı) siyahî bir köle idi. Bir savaşa kumandan tayin edildi. Üsame b. Zeyd, onun oğludur. Annesi Ümmü Eymen babası Abdullah’ın cariyesi idi, vefat edince, Rasûlüllah (asm) onu da azad etti.

Rasul-i Ekrem (asm) 11. Hicri yılda hazırladığı ve içinde Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde, Sa’d b. Ebî Vakkas, Saîd b. Zeyd, Katâde b. en-Nu’mân ve Seleme b. Eslem’enin (r.anhum) bulunduğu büyük bir ordunun başına Üsame’yi kumandan tayin etti.

Bunun üzerine bazıları, “Peygamber, ilk muhacirlerin başına bir çocuğu kumandan tayin etti” diyerek ileri-geri konuşur. Bu dedikoduları duyan Peygamberimiz (asm) minbere çıkarak, “Üsame hakkındaki sözleriniz bana ulaştı. Gerçek şu ki, o komutanlığa lâyıktır, nitekim babası da komutanlığa lâyıktı” der. Tarih Milâdî 636’yı gösteriyor. İslâm orduları, mânevî gücünü hakkaniyet ve adâletten aldığı cihad anlayışıyla Bizans ordularına mağlûbiyet üzerine mağlûbiyet verdirmektedir.

Ancak, Bizans imparatoru, bütün kuvvetini toplayarak Antakya cephesine asker yığar. İslâm ordusunun kumandanı Ebû Ubeyde, ordusuyla henüz yeni fethedilen Humus’tadır. Antakya ne olacak? Ebû Ubeyde kumandan ve zabitlerini toplar. Meşverette, “Ahaliyi şehirden çıkaralım” fikri de tartışılır. Ama bu teklif kesin bir dille reddedilir.

Verilen karar, “Hayır, bunu yapmaya hakkımız yok. Biz ahâliye kendilerini sulh ve âsâyiş dairesinde yaşatmak şartıyla eman verdik. Sözümüzü tutmalıyız” diyerek hakperestliklerini adâlet sayfalarına, altın harflerle yazdırırlar!

Ebû Ubeyde, ordunun hazinedârını çağırır, Humus halkından alınan cizyenin (himaye karşılığında alınan verginin) halka iâde edilmesini emreder:

“Onlardan vergiyi, kendilerini düşmanlarından müdafaa karşılığı almıştık. Mâdem ki himâye edemeyeceğiz, paralarını iâde ederek durumumuzu kendilerine bildirmeliyiz.”

Toplanan yüz binlerce altın, gayr-ı müslim halka iâde edilir. Ahalinin samimî duâsı şöyle yankılanır tarih sahnesinde: “İnşaallah tekrar döner, bize yeniden siz hâkim olursunuz.”

İslâm orduları, sadece Humus’ta değil, başka hiçbir milletin, devletin tarihinde rastlanmayacak bu fazîlet örneklerini sergilemişlerdir.

Okunma Sayısı: 642
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyanın en stresli insanları hangi ülkede?
    📷

    İstanbul'da bir başka güzeldir Ramazan hazırlıkları...

    'Yapay zeka' ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme daha

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.