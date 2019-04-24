Bir köle İslâm orduları kumandanı oldu

Millet ve Milliyetçilik - 11

Zeyd bin Harise, Peygamberimizin azadlı (hür bıraktığı) siyahî bir köle idi. Bir savaşa kumandan tayin edildi. Üsame b. Zeyd, onun oğludur. Annesi Ümmü Eymen babası Abdullah’ın cariyesi idi, vefat edince, Rasûlüllah (asm) onu da azad etti.

Rasul-i Ekrem (asm) 11. Hicri yılda hazırladığı ve içinde Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde, Sa’d b. Ebî Vakkas, Saîd b. Zeyd, Katâde b. en-Nu’mân ve Seleme b. Eslem’enin (r.anhum) bulunduğu büyük bir ordunun başına Üsame’yi kumandan tayin etti.

Bunun üzerine bazıları, “Peygamber, ilk muhacirlerin başına bir çocuğu kumandan tayin etti” diyerek ileri-geri konuşur. Bu dedikoduları duyan Peygamberimiz (asm) minbere çıkarak, “Üsame hakkındaki sözleriniz bana ulaştı. Gerçek şu ki, o komutanlığa lâyıktır, nitekim babası da komutanlığa lâyıktı” der. Tarih Milâdî 636’yı gösteriyor. İslâm orduları, mânevî gücünü hakkaniyet ve adâletten aldığı cihad anlayışıyla Bizans ordularına mağlûbiyet üzerine mağlûbiyet verdirmektedir.

Ancak, Bizans imparatoru, bütün kuvvetini toplayarak Antakya cephesine asker yığar. İslâm ordusunun kumandanı Ebû Ubeyde, ordusuyla henüz yeni fethedilen Humus’tadır. Antakya ne olacak? Ebû Ubeyde kumandan ve zabitlerini toplar. Meşverette, “Ahaliyi şehirden çıkaralım” fikri de tartışılır. Ama bu teklif kesin bir dille reddedilir.

Verilen karar, “Hayır, bunu yapmaya hakkımız yok. Biz ahâliye kendilerini sulh ve âsâyiş dairesinde yaşatmak şartıyla eman verdik. Sözümüzü tutmalıyız” diyerek hakperestliklerini adâlet sayfalarına, altın harflerle yazdırırlar!

Ebû Ubeyde, ordunun hazinedârını çağırır, Humus halkından alınan cizyenin (himaye karşılığında alınan verginin) halka iâde edilmesini emreder:

“Onlardan vergiyi, kendilerini düşmanlarından müdafaa karşılığı almıştık. Mâdem ki himâye edemeyeceğiz, paralarını iâde ederek durumumuzu kendilerine bildirmeliyiz.”

Toplanan yüz binlerce altın, gayr-ı müslim halka iâde edilir. Ahalinin samimî duâsı şöyle yankılanır tarih sahnesinde: “İnşaallah tekrar döner, bize yeniden siz hâkim olursunuz.”

İslâm orduları, sadece Humus’ta değil, başka hiçbir milletin, devletin tarihinde rastlanmayacak bu fazîlet örneklerini sergilemişlerdir.

