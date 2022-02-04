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4 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Bir senede “bilgi toplumu” seviyesi mümkün

Ali FERŞADOĞLU
04 Şubat 2022, Cuma
Medeni dünya, “fen, sosyal” bilimleri ve teknoloji zaviyelerinden inanılmaz merhaleler kat’etti. Herkes taktir eder ki, bu mesafeyi, “okuma ve keşfedici yüksek tefekkür” ile aldı.

İnsanlık nereye geldi, Müslümanlar nerede? İnsanlık şu merhalelerden geçerek bu inanılmaz seviyelere ulaşmıştır: 

1- Avcı-toplayıcı toplum: İlk dönem, hayvan ve meyveleri toplayarak geçimini sürdürdü.

2- Yerleşik toplum: Göçebe devrini atlatarak, bazı hayvanların evcilleştirerek, üretici, müstahsil, yerleşik topluma geçti.  

3- Sanayi Toplumu: Büyük sanayi inkılâbıyla “Sanayi Toplumu” oldu. 

4- Ve Bilgi Toplumu: Bugün gelişmiş insanlık bilim ve sonucunda teknoloji alıp satıyor!   

5- Ve Hürriyet ve Malikiyet toplumu. (Hak ve hürriyet ve adalette Asr-ı Saadet modeline yaklaşmış!) 

Gelişmiş ülkeler, “bilim, teknoloji” alıp satıyor! Müslümanlar ise, “okumayı, tefekkürü” terk ederek “cehalet, fakr ve zaruret ve ihtilâf düşmanlarıyla cedelleşiyor! Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan 57 Müslüman ülkesi bilim üretimi içindeki yeri, yüzde 1.5. Almanya bile tek başına 57 İslâm ülkesinin ürettiği kadar mal üretip satıyor! Ve işte üniversitelerinin hal-i pürmelali, işte siyasî ve ekonomik kaos ve krizleri… 

Ancak, asla ümitsizliğe düşmeyelim. Zira, Risale-i Nur, İslâm medeniyetini yeniden ihya ve inşa projesi olarak Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyenin bu zamandaki, iman, ibadet, ahlâk, içtimaî, siyasî, ekonomik bütün ölçü, prensip, strateji ve hizmet metotlarını ortaya koymuştur.  

İslâm ilimleri literatüründeki tefsir, hadis, kelâm, içtimaiyat (sosyoloji), modern ve sair ilimlerdeki kelime ve mefhumları kullanır ve hakikatlerini izah ve ispat etmiştir. İmanı, uhuvveti inşa etmiş. Ferdi, bireyi, yani, ruh/duygu eğitimi, nefis terbiyesi/marifetin’nefsi, tasavvufu inşa etmiş! Bakan görür, inceleyen anlar!  

Ve şu kesin hükmü ortaya koymuştur: “Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir.” (Lem’alar, s. 171.)  

Demek ki, Müslümanları bir yılda “bilgi toplumu” seviyesine çıkarır! Bu da ancak ferden ferda, aile ve toplum boyu “okumak”, müzakere ve mütalâa etmekle mümkün. 

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