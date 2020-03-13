Birlik beraberlik, husûmet ve garezlerle sağlanmaz!

Sık sık iç ve dış düşmanların varlığından dem vurarak “birlik, beraberlik, tek yürek” çağrısı yapanlar, ayrılık tohumları eken istibdat ile kin ve garezleri uyandırıyor! İlmî, fikrî, idarî her türlü baskıyı uyguluyor. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, bunlar ortadan kaldırılmalı ki, çekişme, niza, ayrılık ve krizler çıkmasın.

“Ve ağrâz ve husûmeti uyandıran”: Kin ve düşmanlıkları uyandıran, tıpkı bugün olduğu gibi dindarın dindara, ailelerin ailelere, cemaat fertlerinin diğer cemaat fertleriyle biribirine düşüren kinleri, öfkeleri, düşmanlıkları körükleyen onları biribirine kırdıran istibdattır. “Ve İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ herşeye sirâyet ile zehrini atan, o derece ihtilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ edip, Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi dalâlet fırkalarını tevlid eden, istibdattır.” 1 Ailede, eğitimde, toplumda, bu kadar kafa karışıklığının, fikir ayrılıklarının ve batıl mezhebin ortaya çıkmasının sebebi, ilmî istibdattır. Yani, ilim adamlarının, ulemanın, şeyhlerin, evliyaların “Bu böyledir, bunun tek yolu vardır, başka yolu yoktur, kabul etmeyip alternatif yollar ararsanız kâfir olursunuz!” şeklinde açık veya zımni baskı yapmasıdır.

Oysa, ilim, fikir hürriyeti, tartışma, müzakere zeminini açık tutsalar, o zaman batıl, yanlış ve cehalet yol bulup yaygınlaşmayacak!

Bediüzzaman bunun yolunu şöyle gösteriyor: “Şu zaman cemaat zamanıdır, şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dâhi ve hattâ yüz dahi derecesinde olsa… mağlûptur.” 2

Neden her meselede, yani, ilimde, fikirde, ticarette, teknikte, eğitimde, hülâsa dünyevî işlerde de cemaati, meşvereti (ortak akıl, kollektif şuur ve katılımı) esas almıştır?

“Bu sırrın sırrı şudur ki: Hakikî, samimî bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikî müttehid adamın herbiri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda mânevî kıymeti ve kuvvetleri vardır.” 3

Fikir, ilim, siyasî çare, diplomasi, hatta, ekonomik ve ticarî üretimin çaresi, bu sırrı yakalamaktır. Yani, Meclis, ticaret dahil her yerde, meşvereti (ortak akıl, kollektif şuur ve katılımı) sağlamakla mümkündür.

Dipnotlar:

1- Münâzarât 22. 2- Mektubat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 425. 3- Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 165.