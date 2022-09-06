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6 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

“Biz artık büyüdük; hayatımıza karışmayın!”

Ali FERŞADOĞLU
06 Eylül 2022, Salı
Bir okuyucumuz, “Bekâr ve evli çocuklarımızdan bazıları ‘Biz artık büyüdük, hayatımıza karışmayın’ diyor. Onlara nasıl davranmalıyız?” diye sordu.

Bir kardeşimiz de, “Dünürlerimiz, ‘Çocuklarımız karar verebilecek karakterde ve olgunluktadır. Biz hiçbir konuda çocuklarımızın hayat tarzlarına karışmadık, evli olanların da hayatlarına karışmayız; baskı oluşturmayız’ diyor. Çocuklarımız evlendikten sonra bizim vazifelerimiz biter mi?” diye sordu. 

Benzeri meselelerle iç içe yaşayan, Evliliğe Doğru, Eşler Biribirinden Ne Bekler isimli eserlerin de sahibi olarak bir şeyler söyleyebiliriz. Umarım faydalı olur. Başta ifade edelim: Çocuklar bekâr/bikâr olsun, evli olsun ebeveynin temel misyonu, çocuklarına karşı vazife ve sorumlulukları ömürlerinin sonuna kadar devam eder. “İnsan nevindeki validelerin vazifeleri bir derece devam eder. Çünkü insanlarda, zaaf ve acz itibarıyla, daima bir nevi çocukluk var; her vakit de şefkate muhtaçtır.” (Lem’alar, s. 128.) İşte bu sırdandır ki, 85-90 yaşındaki anne, 60-70 yaşındaki sakallı oğluna, “Yavrum hava yağmurlu ve soğuk, iyice giyin, şemsiyeni al; karşı yola geçerken sağına-soluna bak, dikkatle geç!” diye tenbih eder. 

Cennet anahtarının altında olduğu ayakları öpülesi annelerimizin fedâkârlığını görür, okur veya duyarız: “Anne, yavrusunu kurtarmak için ateşe, suya ve vasıtanın önüne atladı. Çocuğu kurtardı, hayatını kaybetti.” İslâm eğitimi ve terbiyesiyle teşekkül eden aile hayatı en sağlam bir kale, en metin bir sığınaktır. Âdeta dünyevî bir cennetimizdir.  

Kur’an’a göre, başta kendimizi, çoluk-çocuğumuzu eğitmek, geliştirmek, nasihat etmek ve korumakla mükellefiz. Kur’an’ın apaçık emrine göre en büyük mesuliyetlerimizden birisi, hiç şüphesiz Allah’ın emaneti olan çocuklarımızı muhafazaya çalışmaktır: (Mealen) “Ey îmân edenler! Kendinizi, çoluk-çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz!” (Tahrîm Suresi, 6) Koruma, onları imanlı, ahlaklı, dürüst yetiştirmek, meşru her türlü yardım ve desteği vermenin yanında nasihat etmektir.  

Öğüt, tavsiye vermek, meşveret etmek, “emr-i bil-ma’ruf, nehy-i a’nil-münker” emrini yerine getirip ikaz etmek, fikir alışverişinde bulunmak, iman hakikatlerini ders vermek “baskı, müdahale, özele karışmak” değil, bir vecibe, bir mükellefiyettir. Ebeveynler de bu farz vazifeyi hürriyet-i şer’iyye, nezaket, nezahet ve lütufla yerine getirmeli.  

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